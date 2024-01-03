Россиянам рассказали, чего не следует делать в Рождество

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Издание Общественная служба новостей раскрыло, какие правила следует соблюдать в Рождество, и от чего стоит отказаться в этот день.
Рождество традиционно празднуется в ночь на 7 января. В это время в православных храмах проводятся службы, которые очень важно посетить, поэтому в рождественскую ночь желательно не спать.
Также в Рождество и за день до него нельзя заниматься уборкой. При этом в святой день в доме должно быть чисто, поэтому следует заранее сделать генеральную уборку.
ОСН отмечает, что существует поверье, согласно которому в Рождество нельзя выносить мусор, поскольку вместе с ним из дома можно унести удачу.
Не следует и выяснять отношения, ругаться, сплетничать, поскольку такие действия в святой праздник приравниваются к греху.
В Рождество нельзя отказывать гостям – следует встретить их и угостить. Но и самим в гости ходить в этот день важно. Поскольку это прежде всего семейных праздник, следует навестить родственников. Не стоит забывать и об ушедших близких. Чтобы уважить их души, принято ставить зажжёные свечи на подоконник.
Также по традиции садиться за стол в Рождество можно только после восхождения первой звезды, являющейся символом рождения Христа. Праздничную ёлку в этот день также должна венчать звезда.
Следует внимательнее отнестись к наряду: не стоит надевать одежду тёмных оттенков, лучше выбрать светлый образ.
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Также в Рождество и за день до него нельзя заниматься уборкой. При этом в святой день в доме должно быть чисто, поэтому следует заранее сделать генеральную уборку.
Не следует и выяснять отношения, ругаться, сплетничать, поскольку такие действия в святой праздник приравниваются к греху.
В Рождество нельзя отказывать гостям – следует встретить их и угостить. Но и самим в гости ходить в этот день важно. Поскольку это прежде всего семейных праздник, следует навестить родственников. Не стоит забывать и об ушедших близких. Чтобы уважить их души, принято ставить зажжёные свечи на подоконник.
Также по традиции садиться за стол в Рождество можно только после восхождения первой звезды, являющейся символом рождения Христа. Праздничную ёлку в этот день также должна венчать звезда.
Следует внимательнее отнестись к наряду: не стоит надевать одежду тёмных оттенков, лучше выбрать светлый образ.
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Анастасия Чинкова