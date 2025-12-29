Иеромонах Макарий призвал встретить Новый год в храме за Божественной литургией
31 декабря верующие смогут принять участие в новогоднем молебне в храмах. Эта особая служба, известная как молебное пение на новолетие, позволит поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благословение на следующий. Об этом пишет РИА Новости.
В последний день года он пройдет во многих храмах, включая Христа Спасителя, где его проведет патриарх Кирилл. Обычно службу совершают после вечернего богослужения, но некоторые храмы также предложат Божественную литургию в ночь с 31 декабря на 1 января.
Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии отметил, что это отличная альтернатива традиционным празднованиям за столом. Желающие могут встретить Новый год в молитве и духовном единении. Для уточнения времени служб стоит заглянуть на сайты храмов.
