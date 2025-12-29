Иеромонах Макарий призвал встретить Новый год в храме за Божественной литургией

29 декабря 2025, 08:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

31 декабря верующие смогут принять участие в новогоднем молебне в храмах. Эта особая служба, известная как молебное пение на новолетие, позволит поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благословение на следующий. Об этом пишет РИА Новости.