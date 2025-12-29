«Дело Долиной» включат в учебную программу российских юридических вузов
РИА Новости: В России студенты-юристы начнут изучать дело о квартире Ларисы Долиной
Дело о квартире певицы Ларисы Долиной включат в учебные программы для студентов юридических факультетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущие российские вузы.
Агентство пообщалось с представителями Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) и Президентской академии (РАНХиГС).
Как пояснили в СПбГУ, студенты магистратуры будут разбирать это дело в рамках программ по гражданскому праву и обороту недвижимости.
Долина перед Новым годом выступит в театре на 500 зрителей
«Признаться, мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения», — поделилась заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.Кроме того, в университете собираются изменить подход к анализу рисков на рынке недвижимости и планируют в будущем привлекать к лекциям не только юристов, но также психологов и социологов.
В МГЮА отметили, что нашумевшее «дело Долиной» станет частью разбора актуальной судебной практики, а в РАНХиГС подчеркнули, что этот случай научит будущих юристов и судей ориентироваться на закон вместо публичного статуса сторон.
«Если бы нижестоящие суды следовали этому правилу, не было бы такого ажиотажа и таких громких разбирательств, а всё было бы абсолютно тихо и спокойно», — объяснил декан Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев.Напомним, что 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Ксеньинском переулке в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей. В итоге право собственности осталось за покупательницей.
25 декабря 2025 года Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил выселить Долину из купленной у нее квартиры в Хамовниках, а также снять с регистрационного учета дочь и внучку звезды.