«Дело Долиной» включат в учебную программу российских юридических вузов

29 декабря 2025, 03:08

РИА Новости: В России студенты-юристы начнут изучать дело о квартире Ларисы Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной включат в учебные программы для студентов юридических факультетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущие российские вузы.





Агентство пообщалось с представителями Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) и Президентской академии (РАНХиГС).



Как пояснили в СПбГУ, студенты магистратуры будут разбирать это дело в рамках программ по гражданскому праву и обороту недвижимости.





Долина перед Новым годом выступит в театре на 500 зрителей

«Признаться, мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения», — поделилась заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

«Если бы нижестоящие суды следовали этому правилу, не было бы такого ажиотажа и таких громких разбирательств, а всё было бы абсолютно тихо и спокойно», — объяснил декан Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев.