На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

Фото: iStock/murat4art

На Солнце произошли три сильные вспышки класса M, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.



По информации РИА Новости, эти события случились в ночь на понедельник в 0:13, 1:39 и 3:02 по московскому времени. Самая мощная достигла уровня M4.2, что немного меньше, чем аналогичное событие в ночь на субботу. Кроме того, астрономы зафиксировали три обычные вспышки класса C.

Всплески класса M на Солнце представляют собой сильные выбросы энергии, которые происходят в солнечной атмосфере. Они классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения, измеряемого спутниками NASA.

Ранее вспышки привели к рекордной магнитной буре на Земле, вызвавшей помехи связи и нарушения в работе навигационных систем.

Дарья Осипова

