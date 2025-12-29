На Солнце произошли три сильные вспышки класса М
На Солнце произошли три сильные вспышки класса M, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По информации РИА Новости, эти события случились в ночь на понедельник в 0:13, 1:39 и 3:02 по московскому времени. Самая мощная достигла уровня M4.2, что немного меньше, чем аналогичное событие в ночь на субботу. Кроме того, астрономы зафиксировали три обычные вспышки класса C.
Всплески класса M на Солнце представляют собой сильные выбросы энергии, которые происходят в солнечной атмосфере. Они классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения, измеряемого спутниками NASA.
Ранее вспышки привели к рекордной магнитной буре на Земле, вызвавшей помехи связи и нарушения в работе навигационных систем.
