Врач призвала убрать с праздничного стола один полезный продукт
Врач общей практики Клэр Меррифилд призвала исключить из новогоднего меню брюссельскую капусту. Об этом пишет Daily Mirror.
Меррифилд отметила, что брюссельская капуста обладает множеством полезных свойств и служит важным источником витаминов и клетчатки. Однако она также может способствовать образованию газов и, в сочетании с алкоголем, жирной и сладкой пищей, вызывать боль в животе даже у здоровых людей. Особенно брюссельская капуста опасна для тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника, подчеркнула врач.
Меррифилд рекомендовала заменить ее другими полезными продуктами, которые не вызывают газообразования. Например, эксперт посоветовала обратить внимание на морковь или стручковый горошек.
