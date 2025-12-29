Врач призвала убрать с праздничного стола один полезный продукт

29 декабря 2025, 08:31

Врач Меррифилд призвала убрать с новогоднего стола брюссельскую капусту

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Врач общей практики Клэр Меррифилд призвала исключить из новогоднего меню брюссельскую капусту. Об этом пишет Daily Mirror.