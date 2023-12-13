Иеромонах Никон не увидел страшного в праздновании православными Нового года

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Эконом Богородице-Смоленской Зосимовой пустыни Александровской епархии Иеромонах Никон (Белавенец) заявил, что православным вполне нормально и уместно отмечать Новый год.
«Человечество живёт определёнными годовыми периодами и нет ничего плохого в том, чтобы отметить наступление одного из них. Другое дело, что устраивать безудержное веселье во время Рождественского поста не совсем правильно. Мы же знаем, что празднование Нового года порой сопровождается обильными возлияниями и перееданием. Да и на Рождество у нас отмечают порой так, что уж лучше бы вообще не отмечали», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Иеромонах Никон.
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