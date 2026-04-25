Иеромонах РПЦ рассказал, можно ли христианам работать по субботам
Иеромонах РПЦ Макарий: В христианстве нет запретов на трудовую жизнь в субботу
Работать по субботам, воскресеньям и в праздничные дни христианам не запрещено. Об этом заявил РИА Новости клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш).
Он пояснил, что ветхозаветные ограничения на труд в субботний день ушли в прошлое ещё в ранней церкви, когда апостольский собор в Иерусалиме полностью изменил свое отношение к этому вопросу. Подробнее об этом можно прочитать в книге «Деяния апостолов». Теперь христиане руководствуются здравым смыслом и общим устроем своей жизни.
«При возможности, так сказать, разумного взгляда на реальность, мы уменьшаем нашу хозяйственную, административную, трудовую и особенно предпринимательскую деятельность», — уточнил иеромонах РПЦ.По его словам, подобные запреты стали второстепенны, поскольку на первый план всегда выходит вера во Христа и верность церкви.