Иеромонах РПЦ рассказал, можно ли христианам работать по субботам

Иеромонах РПЦ Макарий: В христианстве нет запретов на трудовую жизнь в субботу

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Работать по субботам, воскресеньям и в праздничные дни христианам не запрещено. Об этом заявил РИА Новости клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш).





Он пояснил, что ветхозаветные ограничения на труд в субботний день ушли в прошлое ещё в ранней церкви, когда апостольский собор в Иерусалиме полностью изменил свое отношение к этому вопросу. Подробнее об этом можно прочитать в книге «Деяния апостолов». Теперь христиане руководствуются здравым смыслом и общим устроем своей жизни.





«При возможности, так сказать, разумного взгляда на реальность, мы уменьшаем нашу хозяйственную, административную, трудовую и особенно предпринимательскую деятельность», — уточнил иеромонах РПЦ.