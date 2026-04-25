Врач-травматолог назвал позу, в которой категорически нельзя работать на грядках

Врач-травматолог Рябков: На грядках нельзя работать, согнувшись под прямым углом
Работать на грядках, согнувшись под прямым углом, опасно для позвоночника. Об этом заявил РИА Новости заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ, врач-травматолог Евгений Рябков.
По его словам, поза с наклоном под углом 90 градусов в пояснице создаёт катастрофическую нагрузку на межпозвонковые диски. В таком положении давление на них превышает нормальные показатели в 10–15 раз, поэтому о ней стоит забыть навсегда. Рябков рекомендует использовать для прополки и посадки низкую скамеечку или стульчик.
«Садитесь и работайте, сидя прямо. Наклон корпуса должен идти за счет тазобедренных суставов, а не поясницы», — подчеркнул он.При работе тяпкой или лопатой врач-травматолог посоветовал выбирать черенок такой длины, чтобы не приходилось наклоняться. Основные движения надо совершать за счёт плечевого пояса и ног.
Если требуется сильно наклониться к земле, то безопаснее встать на колени, подстелив себе мягкий коврик или садовую подушку. При этом все еще надо сохранять прямую спину, положение тела желательно менять каждые 10–15 минут. Также категорически запрещено сидеть на корточках – эта поза разрушает коленные суставы и вены.
Рябков добавил, что многим дачникам будет полезно использовать поясничный ортез (корсет). Он предотвращает перерастяжение мышц и служит напоминанием держать спину прямо.