Врач-травматолог назвал позу, в которой категорически нельзя работать на грядках

25 апреля 2026, 03:59

Врач-травматолог Рябков: На грядках нельзя работать, согнувшись под прямым углом

Фото: iStock/Tetiana Strilchuk

Работать на грядках, согнувшись под прямым углом, опасно для позвоночника. Об этом заявил РИА Новости заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ, врач-травматолог Евгений Рябков.





По его словам, поза с наклоном под углом 90 градусов в пояснице создаёт катастрофическую нагрузку на межпозвонковые диски. В таком положении давление на них превышает нормальные показатели в 10–15 раз, поэтому о ней стоит забыть навсегда. Рябков рекомендует использовать для прополки и посадки низкую скамеечку или стульчик.





«Садитесь и работайте, сидя прямо. Наклон корпуса должен идти за счет тазобедренных суставов, а не поясницы», — подчеркнул он.