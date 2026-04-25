Россиян предупредили о поддельных QR-кодах на прокатных самокатах
Мошенники подделывают QR-коды на прокатных самокатах и велосипедах, чтобы красть деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Специалисты напомнили, что с наступлением тепла в апреле открываются сезонные прокаты. Однако использование самокатов или велосипедов обычно требует скана QR-кода.
Злоумышленники пользуются этим и наклеивают поверх настоящих кодов свои стикеры с поддельными данными. При сканировании человек переходит на фишинговую страницу, где вводит сведения банковской карты для «аренды», не подозревая об угрозе. После этого деньги списываются в пользу аферистов. Основные цели такой схемы — активные пользователи электросамокатов, молодёжь и туристы.
Чтобы не стать жертвой мошенников, в «Мошеловке» рекомендуют использовать только официальные приложения для аренды, избегая сторонних сайтов по QR-коду. Также перед сканированием следует проверять, не наклеен ли фальшивый стикер поверх оригинального кода. Если при попытке аренды открывается сомнительный ресурс, ни в коем случае не стоит вводить данные своей карты.
