В России назвали самые желанные подарки на Новый год

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Россияне назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на новый год. Этим поделились в «Лента.ру» со ссылкой на опрос агентства маркетинговых исследований ORO.
Согласно опросу тысячи респондентов выяснилось, что самым желаемым подарком на Новый год являются деньги. Такой ответ дали 12% респондентов. Также в лидерах телефоны, которые выбрали 6% опрошенных, и путешествия с 5% результатом.
В общей сложности планируют дарить подарки 87,7 % россиян. Самыми популярными стали салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», которые выбрали почти 82% респондентов. Всего Новый год ждут 67% опрошенных. Нейтрально к празднику отнеслись 30,5%, а совсем не ждут праздника 2,4% россиян.
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