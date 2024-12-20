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Что подарить маме на Новый год 2025: список интересных идей

Фото: istockphoto / Maksym Belchenko

Фото: istockphoto / Maksym Belchenko

Новый год — время чудес и радостных сюрпризов, и каждый хочет порадовать своих близких. При выборе подарка для мамы, важно, чтобы он был не только красивым, но и полезным. «Радио 1» расскажет, какие подарки порадуют маму в новогоднюю ночь.

Какой подарок сделать маме на Новый год


Выбирая подарок для мамы на Новый год, важно учесть её предпочтения, увлечения и характер. Это может быть что-то практичное, что облегчит её повседневную жизнь, или что-то символичное, что принесет радость в праздничный вечер.



Если ваша мама любит читать, можно выбрать книгу, которая давно интересует её.

Подарки, которые создают атмосферу праздника, как новогодние украшения или аромасвечи, всегда оценятся по достоинству.

Для любителей практичных и стильных вещей подойдут аксессуары для дома или красивые элементы интерьера.

Какой подарок для дома подарить маме на Новый год


Если ваша мама любит уют и комфорт, важно подобрать что-то, что будет радовать её каждый день и создаст в доме атмосферу тепла и комфорта.

Тёплый плед или одеяло


Холодными зимними вечерами уютный плед — это настоящий спаситель, который будет согревать вашу маму в морозное время года. Кроме того, он может стать стильным дополнением спальни.

Ароматные свечи или ароматический диффузор


Ароматический декор создаёт уют и атмосферу спокойствия. Можно подарить маме набор ароматных свечей или диффузор с новогодними запахами — корица, ваниль, хвоя или апельсин. Они не только освежают воздух, но и добавляют декоративный элемент в интерьер, создавая приятную атмосферу в доме.

Новый набор посуды


Набор посуды — это всегда практичный и стильный подарок. Можно выбрать сервиз с новогодним дизайном или красивую посуду для сервировки праздничного стола.

Растения в доме


Если ваша мама любит растения, то красивый цветочный горшок с новогодним или зимним дизайном будет отличным подарком. Можно выбрать как живое растение, так и искусственное, которое будет радовать своим видом.

Фоторамка с семейными фотографиями


Создайте подарок с личным смыслом: фоторамка, в которую можно вставить любимые семейные снимки. Такая деталь не только украсит интерьер, но и будет напоминать вашей маме о самых дорогих моментах.

Увлажнитель воздуха


Зимой воздух в помещении становится сухим, и это может негативно сказываться на коже и общем самочувствии. Увлажнитель воздуха или ионатор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности, улучшая состояние кожи и создавая комфортную атмосферу в доме.

Фото: istockphoto / Artsyslik


Что подарить папе на Новый год — 2025? Идеи для дачников, рыболовов и охотников
Что подарить папе на Новый год — 2025? Идеи для дачников, рыболовов и охотников

Какой подарок для ухода за собой сделать маме на Новый год


Уход за кожей, волосами, а также возможность расслабиться и восстановить силы — это особенно важно в зимний период.

Набор для спа-процедур


Спа-набор — это идеальный подарок, который позволит вашей маме насладиться релаксацией в домашней обстановке. Выберите комплект с ароматными маслами, солью для ванны, пенной жидкостью и увлажняющим кремом. Также можно добавить маски для лица или тела.

Подарочный сертификат на спа-процедуры


Это позволит вашей маме полностью расслабиться, отдохнуть и насладиться процедурами по уходу за собой.

Косметический набор


Для мам, которые любят ухаживать за кожей, можно выбрать набор качественной косметики. Это могут быть кремы для лица и тела, сыворотки, маски или увлажняющие средства с натуральными компонентами.

Набор для маникюра и педикюра


Многие мамы любят ухаживать за своими ногтями, и такой подарок, как набор для маникюра и педикюра, станет отличным решением.

Важно выбрать качественные инструменты для обработки ногтей, а также кремы для ухода за кутикулой и увлажнения кожи рук и ног.

Фото: istockphoto / Svetlana_nsk

Подарки для спорта маме на Новый год


Если ваша мама увлекается спортом или следит за своим здоровьем, подарки, связанные с фитнесом, станут отличным выбором.

Фитнес-трекер или умные часы


Фитнес-трекер — один из самых популярных подарков для тех, кто занимается спортом. Он помогает отслеживать активность, количество шагов, калории, а также качество сна. Некоторые модели даже измеряют уровень стресса и пульс, что делает их идеальными для людей, ведущих активный образ жизни.

Умные часы также могут интегрироваться с другими устройствами, что делает их полезным и стильным аксессуаром для любой тренировки.

Спортивная сумка


Стильная и удобная спортивная сумка для походов в спортзал или тренировок на свежем воздухе — очень практичный подарок.

Обратите внимание на вместительные модели: важно, чтобы в неё поместились все необходимые аксессуары для тренировки — от бутылки с водой до полотенца и одежды.

Коврик для йоги или фитнеса


Если ваша мама занимается йогой, пилатесом или просто любит утренние растяжки, то коврик для йоги станет отличным подарком.

Спортивная одежда


Новая спортивная форма всегда порадует любую маму, которая увлекается спортом.

Это может быть топ для тренировок, футболка, спортивные лосины или леггинсы или просто спортивный костюм, который подойдёт ещё и для прогулок.

Спортивные кроссовки


Для мамы, которая активно занимается бегом, фитнесом или любыми другими активными видами спорта, кроссовки — обязательный аксессуар. Правильная обувь поможет избежать травм и сделает комфортными.

Набор для домашнего фитнеса


Для тех, кто предпочитает тренироваться дома, можно выбрать набор для домашнего фитнеса: гиря, мяч для упражнений, резинки для растяжки, гантели или фитнес-ролик.

Такой набор спортивного инвентаря позволит вашей маме поддерживать форму, не выходя из дома.

Абонемент в спортзал или на фитнес-занятия


Для спортивной мамы хорошим подарком может стать абонемент в спортзал или на фитнес-занятия.

Например, йога, пилатес, танцы или силовые тренировки. Такой подарок даст ей возможность попробовать что-то новое и укрепить здоровье.

Фото: istockphoto / CentralITAlliance

Тематические подарки маме на Новый год


Тематические подарки — это отличный способ сделать Новый год для вашей мамы особенным. Они не только отражают дух праздника, но и могут быть связаны с её интересами.

Ёлочные игрушки с персонализированными фотографиями


Один из самых трогательных и оригинальных подарков — ёлочные игрушки, украшенные фотографиями вашей семьи.

Это могут быть фотографии с яркими моментами прошлого года или общие семейные снимки.

Тематический набор для приготовления праздничных угощений


Для мам, которые любят готовить, можно подарить набор для выпечки новогодних угощений — например, для имбирных пряников, новогодних печений или кекса.

Такие наборы часто включают специальные формочки, декор и рецепты, которые помогут создать вкусности для новогоднего стола.

Чайный или кофейный набор с новогодней тематикой


Если ваша мама любит чай или кофе, подарите ей набор с новогодними чаями или кофе, в который можно добавить праздничные кружки или подставки с зимними мотивами.

Такие подарки помогут создать уютные вечера за чашечкой горячего напитка в новогоднюю ночь.

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#новый год
#подарки
#праздники
#мама
#статьи
СФ одобрил закон о запрете брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык
20 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Совфед одобрил закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания.
По принятому закону, иностранные граждане будут приниматься на обучение в общеобразовательные школы только при условии предъявления документа, подтверждающего законность их пребывания на территории России. Также при приёме в школу ребёнку необходимо успешно сдать тест на знание русского языка.

Тестирование будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения экзамена установит Минпросвещения России. Также Рособрнадзор будет производить методическое обеспечение тестирования, организацию разработки диагностических материалов, определение критериев оценки знания языка и минимального количества баллов, необходимого для зачисления в школу.

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#совет федерации
#закон
#дети
#мигранты
#русский язык
#школы
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Многозначный жест: кинолог рассказал, почему собака толкает хозяина носом
Кинолог Голубев: с помощью толкания носом собака показывает любовь к хозяину
20 декабря 2024, 12:00

Фото: iStock/Ksenia Raykova

Наверняка каждый собаковод хотя бы раз замечал, что питомец может уткнуться в него или толкать его носом. Кто-то может подумать, что это случайный жест, однако так собаки общаются со своим хозяином.
Они используют несколько каналов для обмена информацией: акустический, визуальный и ольфакторный (связанный с обонянием — прим. ред.). Собаки контактируют друг с другом и с человеком с помощью звуков, визуальных сигналов, в том числе и с помощью своего тела.

«Собаки не умеют разговаривать и используют для контакта с человеком и с животным другие инструменты, один из которых — толчок носом», — рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он добавил, что с помощью такого действия собаки привлекают внимание, просят еду. Например, если собака хочет поиграть, она может взять в зубы мяч, принести его хозяину и уткнуться в руки носом. Кроме того, такой жест может обозначать приветствие, привязанность к человеку.

По словам Голубева, с помощью носа собаки общаются между собой. Мама может таким действием подталкивать своего малыша, чтобы тот успокоился, взрослая собака при общении со своими сородичами может приглашать к игре или даже пытаться доминировать.

Как научить собаку выражать просьбы с помощью носа


Собаку можно научить толканию носом, чтобы таким образом она могла сигнализировать о своих потребностях. Методика достаточно простая и под силу даже начинающему собаководу, рассказал Голубев.

Во время обучения важно наблюдать за поведением собаки и подмечать моменты, когда она пытается установить контакт, немного беспокоится, привлекает ваше внимание.
Если в этот момент вам понятна просьба, закрепите за ней действие, после которого вы дадите желаемое питомцу.

Фото: iStock/Chalabala

Например, ваша собака хочет поиграть, в момент, когда она приносит мячик, возьмите лакомство в ладонь и зажмите его. Когда питомца заинтересует вкусный запах и после он начнёт толкать носом вашу руку, похвалите его и начните игру. Чем чаще вы будете повторять эти действия, тем быстрее ваш четвероногий друг запомнит команду.

Если вы хотите, чтобы собака научилась целенаправленно к вам обращаться с помощью носа, вы должны каждый раз подкреплять её наводящие действия и обозначать их с помощью конкретного движения. Например, когда питомец хочет играть, он должен уткнуться носом в вашу руку. Для того, чтобы пойти на прогулку, собаке необходимо подойти к вам и положить нос на колени и так далее. Конкретные действия носом будут зависеть от фантазии хозяина.

Ранее кинолог Голубев рассказал, как зимой уберечь лапы собаки от порезов и реагентов.

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#собаки
#радио 1
#кинолог
#советы
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Капремонт гимназии №5 в Люберцах завершат к началу учебного года
20 декабря 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Люберцах ведётся капитальный ремонт гимназии №5, расположенной по адресу: Октябрьский проспект, 348, завершить масштабное обновление здания планируется к 1 сентября будущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, они выполнены уже 60%. Затем подрядчик приступит к отделочным работам», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания гимназии составляет более 3,8 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта будет обновлён фасад, входная группа, кровля, потолки, полы и все инженерные сети, установлены новые радиаторы и сантехника, двери и окна. В программу ремонта входит также внутренняя отделка помещений, замена мебели и благоустройство прилегающей территории.

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#министерство строительного комплекса мо
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#капитальный ремонт
#школа
#гимназия
#люберцы
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Совфед принял закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов
20 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение.
Отмечается, что после вступления документа в силу уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) сможет без согласия педофилов или их законных представителей получать медицинские сведения, составляющие врачебную тайну, для осуществления контроля за применением принудительных медицинских мер.

УИИ, входящая в структуру ФСИН, выполняет функцию контроля за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое по решению суда может быть назначено даже после отбытия наказания.

Определить срок этого контроля по новому закону должны будут министерства юстиции и здравоохранения.

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#педофилия
#совет федерации
#закон
#медицина
#психиатр
#фсин
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В России отныне запрещено обсуждать цены на бензин
ФАС: Автоэкспертам не следует рассуждать о ценах на бензин в 2025 году
20 декабря 2024, 11:21

Фото: istockphoto/bizoo_n

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила ряд экспертов о недопустимости различных прогнозов и рассуждений на тему возможного роста цен на бензин в следующем году.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. Такое предупреждение получил и он сам. В ведомстве считают, что высказанные экспертами предположения по поводу динамики цен на топливо могут повлиять и на сами цены и вызвать ненужный ажиотаж.

Сам Шапарин с претензиями специалистов ФАС не согласен и считает их безосновательными. Он напомнил, что 10 лет назад литр бензина можно было купить за 32 рубля, а сейчас его цена практически удвоилась.

«А ведь тогда я никаких прогнозов и оценок не давал», — резонно замечает вице-президент НАС.

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#цена
#фас
#цены
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В Лобне построят продолжение Северного обхода
20 декабря 2024, 11:13

Фото: istockphoto.com/i-Stockr

Северный обход Лобни решено продлить ещё на полтора километра, открыть этот участок трассы планируется в будущем году, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
О продолжении работ по развитию дорожной инфраструктуры в округе Лобня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу, 20 декабря, на открытии последнего из первоначально запланированных участков Северного обхода Лобни.

«Мы и дальше будем продолжать мероприятия по улучшению дорожной ситуации в этом городском округе», — сказал Андрей Воробьёв.
Строительство нового участка Северного обхода Лобни уже началось: рабочие приступили к переустройству инженерных коммуникаций. Продолжением трассы станет полуторакилометровый подъезд к улице Гагарина. Открыть его планируют в третьем квартале следующего года.

Кроме того, по просьбам жителей участок Северного обхода от съезда с путепровода через ж/д пути соединят с Лесной улицей в СНТ «Лесная полянка»: для этого будет построена двухполосная дорога длиной 500 метров. Сдать эту дорогу в эксплуатацию должны в начале 2026 года.

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#лобня
#северный обход лобни
#строительство
#дороги
#андрей воробьёв
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В Подмосковье на год раньше открыли последний участок Северного обхода Лобни
20 декабря 2024, 11:06

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Движение по последнему — третьему — участку Северного обхода Лобни открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, строительство дороги было завершено на год раньше первоначально установленного срока, сообщает пресс-служба правительства региона.
Последний участок Северного обхода Лобни представляет из себя полуторакилометровую развязку на Рогачёвском шоссе. Эта трасса связывает южный и западный микрорайоны с Дмитровкой и позволит разгрузит уличную дорожную сеть.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

«В последние годы в этом очень важном для нас городе был реализован большой комплекс мероприятий, в частности, расширено Лобненское шоссе, которое, по сути, являлось единственным выездом из Лобни. Город имеет свою специфику – здесь много железнодорожных путей. При поддержке президента, на основании решения правительства РФ мы получили серьезные ресурсы для строительства обхода Лобни. Первый и второй этапы этой дороги были сданы досрочно, сейчас завершили третий этап. Я надеюсь, что это позволит вывести из города транзитный транспорт», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что работы по удушению дорожной инфраструктуры в округе будут продолжаться.

Общая протяжённость шестиполосного Северного обхода Лобни составляет 16,3 км. Пропускная способность трассы — более 120 тыс. машин в сутки.

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#лобня
#северный обход лобни
#дороги
#андрей воробьёв
#строительство
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В округе Коломна снесли два аварийных дома 1939 года постройки
20 декабря 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два одноэтажных многоквартирных дома, построенных 85 лет назад и находившихся в аварийном состоянии, снесли на Железнодорожной улице в посёлке Осенка городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажные жилые дома площадью 300 и 165 квадратных метров, были построены в 1939 году. Они обветшали, основные элементы построек были частично разрушены, поэтому дома признали аварийными. Жильцов из находящихся в домах десяти квартир расселили, а сами здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В декабре текущего года оба дома снесли. В настоящее время участки, которые они занимали, полностью освобождены от зданий и очищены от строительного мусора.

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#мособлархитектура
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Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ незадолго до ареста
20 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/Yingko

Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин незадолго до задержания Владимир Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ, пишет Mash.
По данным издания, Лукин очень гордился медалью за вклад в развитие обороны РФ и часто хвастался ею. Он был уверен, что его не арестуют даже после внезапной отставки экс-губернатора региона Алексея Смирнова.

Mash также пишет, что задержанный заместитель Лукина по финансам Грабин фактически не работал в компании, а только отвечал за вывод средств. При этом следствие считает, что указания заключать те или иные контракты давал лично Лукин.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах.

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