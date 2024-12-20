Что подарить маме на Новый год 2025: список интересных идей

Новый год — время чудес и радостных сюрпризов, и каждый хочет порадовать своих близких. При выборе подарка для мамы, важно, чтобы он был не только красивым, но и полезным. «Радио 1» расскажет, какие подарки порадуют маму в новогоднюю ночь.