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Что подарить мужу на Новый год 2025: топ-13 оригинальных идей

Фото: iStock/kanzefar

Фото: iStock/kanzefar

Близится Новый год, пора выбирать подарки для своих близких. Кажется, что для мужчин существует мало вариантов – на ум приходят только носки и пена для бритья. «Радио 1» попробует опровергнуть этот суждение и предлагает читателям ознакомиться с топ-10 подарков, которыми можно порадовать мужа в новогодние праздники.

Как выбрать подарок мужу на Новый год

Поиск подарка может стать увлекательным процессом, если учесть несколько важных факторов, а именно:

  • интересы и увлечения своего избранника;
  • создайте атмосферу праздника, чтобы в памяти вашего супруга остались только положительные эмоции;
  • не забудьте о романтике, когда будете вручать подарок, ведь семейным парам её обычно не хватает.

Топ-10 подарков мужу на Новый год

Поход в спа-салон




В последнее время мужчины всё больше следят за собой. К тому же перед праздниками, в суетные дни, хочется расслабиться и забыть о хлопотах.

Билет в театр или на новогоднее шоу


Если вы и ваш муж — ценители прекрасного, сходите на культурные мероприятия, чтобы проникнуться атмосферой предстоящего праздника. Отличными вариантами станут спектакли или приуроченные к торжеству шоу.

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Мастер-классы по лепке или живописи


Если ваш мужчина человек творческий и вы разделяете его интересы, то вместе вы создадите что-то особенное.

Настольные игры для пары


Этот презент понравится активному мужчине. Игры могут быть как интеллектуальные, так и с сексуальным подтекстом.

Диски с играми


Если ваш муж играет в приставку, подберите ему те игры, которые он любит. Это могут быть стрелялки, имитация спортивных соревнований или фэнтези.

Набор поварских ножей


Мужчинам, увлекающимся кулинарией, можно подарить хороший набор поварских ножей, например японских. Это такая вещь, на которую потратить деньги жалко, а получить в качестве презента приятно.

Подставка для книг


Книголюбам, прежде всего тем, кто предпочитает бумажные книги, придётся по душе подсвечивающая страницы подставка, что позволяет читать в темноте.

Нашейный фонарь


Отдать предпочтение можно нестандартному фонарю. Есть достаточно интересные решения, например, фонарь может выглядеть обруч для волос с диодами на концах. Это подойдет тем мужчинам, кто часто занимается домашним хозяйством.


Беспроводные наушники


С ними ваш мужчина сможет слушать музыку везде в любое время. Для мужа-меломана — это отличный подарок, на который сам он денег может пожалеть.

Подарки своими руками


Фото: iStock/Markovtel

Самый ценный подарок — это тот, который сделан своими руками. Если вы умеете вязать, отличным презентом будут варежки, перчатки, шарф, шапка и т.д.


Шутливый свитер



Для мужчин с юмором и любителям фентези подойдет вязаное изделие с рождественским принтом, как, например, свитер Рона Уизли из «Гарри Поттера».

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Необычный десерт, шоколадная плитка или конфеты


В последние можно добавить сублимированные ягоды, орехи или пищевое золото. Подарок будет идеаен для мужчин-сладкоежек.

Скрапбукинг


Своими руками возможно сделать и такой памятный подарок, как скрапбукинг — красивый альбом с вашими фотографиями, на которых запечатлены самые теплые и романтические моменты.

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Загруженность подмосковных дорог утром 20 декабря составила пять баллов
20 декабря 2024, 10:02

Степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало свыше 894 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Курске задержан топ-менеджер по делу о строительстве оборонных сооружений
20 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее по этому делу был заключён под стражу другой топ-менеджер корпорации Игорь Грабин. В прошлом году он занимал должность заместителя генерального директора компании. Следствие считает, что Грабин оплатил договор с подрядчиком на строительство фортификационных сооружений, которые возвела другая организация.

Таким образом, бюджету был нанесён ущерб на сумму более 173 миллионов рублей. Следователи считают, что Лукин был причастен к махинациям. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, коррупция на строительстве оборонительных линий находится за гранью добра и зла.

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#коррупция
#ущерб
#курская область
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В Подмосковье упростили получение решения по проекту планировки территории
20 декабря 2024, 09:51

Фото: istockphoto.com/Chagin

Онлайн-сервис для застройщиков по получению решения о подготовке территории на портале госуслуг Московской области стал удобнее в использовании: к нему подключили предпроверку и автозаполнение, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Теперь подключённые к этой услуге «умные сервисы» автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный муниципалитет, а при наличии изысканий исключают их из списка обязательных документов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что на региональном портале постоянно ведётся работа по оптимизации услуг и с начала года было оптимизировано 200 из них.

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#подмосковье
#московская область
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В Ленинском округе завершилось строительство школы на 1100 мест
20 декабря 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, построили в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Четырёхэтажная школа общей площадью 17 тысяч квадратных метров расположена между корпусами «Нестеров» и «Левитан». Здание разделено на два блока: для начальной школы — на 400 учеников и для средней и старшей школы — на 700 учеников. В школе есть универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, актовый зал и два спортивных зала, медпункт, кабинеты логопеда и психолога, а также столовая на 550 мест», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории оборудована спортивная зона с площадками для футбола, волейбола и баскетбола, установлено также несколько детских игровых площадок.

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#строительство
#минжилполитики мо
#ленинский городской округ
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В Егорьевске специалисты дорожной службы отремонтировали дорожные знаки и освещение
20 декабря 2024, 09:19

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Егорьевск на региональных трассах специалисты Мосавтодора выполнили работы по содержанию в зимний период, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работники дорожной службы очистили от снега и обработали противогололёдным материалом дороги округа, в том числе на улицах Советская и Карла Маркса, а также на Шоссейной улице в деревне Тимшино и на дорогах в деревнях Василенцево и Летово.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения они привели в надлежащее состояние светофорный объект в шестом микрорайоне Егорьевска. Также они восстановили работу линий наружного освещения на улицах Антипова, Хлебникова, Бронницкая, Советская в Егорьевске, на улице Совхозная в деревне Клеменово и в деревне Суханово.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится на регулярной основе, при этом особое внимание уделяется качеству покрытия, пешеходных зон и элементов инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения: светофоров, линий освещения, ограждений и дорожных знаков.

Кроме того, ремонтные работы и уборка территорий осуществляются регулярно, а контроль за их выполнением осуществляется с использованием специализированной системы планирования дорожных работ (СКПДИ).

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#дороги
#уборка
#безопасность
#работники
#подмосковье
#егорьевск
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«Ведомости»: Генпрокуратура хочет взыскать с Фугала 8,5 миллиарда рублей
20 декабря 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Генеральная прокуратура РФ направила в суд гражданский иск к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ведомство требует взыскать с него в пользу государства 8 596 234 308 рублей незаконных доходов.
Речь идёт о средствах, которые чиновник незаконно заработал в период с 2007 по 2020 год, когда занимал должность губернатора Хабаровского края. Судом и следствием было установлено, что экс-глава региона контролировал бизнес, находясь на государственной административной службе, получал от него доходы и не вносил деньги, полученные в результате предпринимательской деятельности, в налоговую декларацию.

Кроме контроля за оборотом продукции металлопроката, Фургал имел доли в уставных капиталах нескольких компаний и руководил ими через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц. Его также признали виновным в организации двух убийств и покушениях на убийства конкурентов в 2004-2005 годах. Суд приговорил бывшего губернатора к 22 годам лишения свободы.

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#суд
#деньги
#бизнес
#доходы
#губернатор
#хабаровский край
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В ГД предложили обязать магазины ставить полки для бесплатных продуктов
20 декабря 2024, 08:34

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову письмо с предложением обязать владельцев магазинов организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся — фудшеринга. Об этом пишет ТАСС.
«Одним из предложений фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам», — говорится в документе.

Миронов отметил, что необходимо определить, какие продукты можно передавать в рамках фудшеринга, а также установить критерии их качества, чтобы они не были с истекшим сроком годности. При этом он предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, которые захотят принять участие в фудшеринге.

В разговоре с ТАСС Миронов отметил, что торговые сети и небольшие магазины массово отправляют на свалку товары первой необходимости с истекающим сроком годности, такие как хлеб, молоко, фрукты и овощи.

Особенно остро проблема утилизации продуктов заметна в новогодние праздники, добавил Миронов. Он пояснил, что магазины завозят продукты с большими излишками и не успевают распродавать их до окончания срока годности, после чего выбрасывают.

Таким образом, Миронов считает, что с помощью предложенных мер можно сократить количество отходов и помочь нуждающимся.

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#жители
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Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления
20 декабря 2024, 04:55

Фото: iStock/FabrikaCr

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления на территории РФ. Об этом она заявила в ходе эфира «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления» — сказала Симоньян.

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с замедлением YouTube во время прямой линии главы государства.

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#владимир путин
#youtube
#маргарита симоньян
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В России назвали самые желанные подарки на Новый год
20 декабря 2024, 04:54

Фото: iStock/aaalll

Россияне назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на новый год. Этим поделились в «Лента.ру» со ссылкой на опрос агентства маркетинговых исследований ORO.
Согласно опросу тысячи респондентов выяснилось, что самым желаемым подарком на Новый год являются деньги. Такой ответ дали 12% респондентов. Также в лидерах телефоны, которые выбрали 6% опрошенных, и путешествия с 5% результатом.

В общей сложности планируют дарить подарки 87,7 % россиян. Самыми популярными стали салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», которые выбрали почти 82% респондентов. Всего Новый год ждут 67% опрошенных. Нейтрально к празднику отнеслись 30,5%, а совсем не ждут праздника 2,4% россиян.

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#деньги
#телефоны
#новый год
#подарки
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