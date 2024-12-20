Что подарить мужу на Новый год 2025: топ-13 оригинальных идей

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Близится Новый год, пора выбирать подарки для своих близких. Кажется, что для мужчин существует мало вариантов – на ум приходят только носки и пена для бритья. «Радио 1» попробует опровергнуть этот суждение и предлагает читателям ознакомиться с топ-10 подарков, которыми можно порадовать мужа в новогодние праздники.
Как выбрать подарок мужу на Новый годПоиск подарка может стать увлекательным процессом, если учесть несколько важных факторов, а именно:
- интересы и увлечения своего избранника;
- создайте атмосферу праздника, чтобы в памяти вашего супруга остались только положительные эмоции;
- не забудьте о романтике, когда будете вручать подарок, ведь семейным парам её обычно не хватает.
Топ-10 подарков мужу на Новый год
Поход в спа-салон
В последнее время мужчины всё больше следят за собой. К тому же перед праздниками, в суетные дни, хочется расслабиться и забыть о хлопотах.
Билет в театр или на новогоднее шоу
Если вы и ваш муж — ценители прекрасного, сходите на культурные мероприятия, чтобы проникнуться атмосферой предстоящего праздника. Отличными вариантами станут спектакли или приуроченные к торжеству шоу.
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Мастер-классы по лепке или живописи
Если ваш мужчина человек творческий и вы разделяете его интересы, то вместе вы создадите что-то особенное.
Настольные игры для пары
Этот презент понравится активному мужчине. Игры могут быть как интеллектуальные, так и с сексуальным подтекстом.
Диски с играми
Если ваш муж играет в приставку, подберите ему те игры, которые он любит. Это могут быть стрелялки, имитация спортивных соревнований или фэнтези.
Набор поварских ножей
Мужчинам, увлекающимся кулинарией, можно подарить хороший набор поварских ножей, например японских. Это такая вещь, на которую потратить деньги жалко, а получить в качестве презента приятно.
Подставка для книг
Книголюбам, прежде всего тем, кто предпочитает бумажные книги, придётся по душе подсвечивающая страницы подставка, что позволяет читать в темноте.
Нашейный фонарь
Отдать предпочтение можно нестандартному фонарю. Есть достаточно интересные решения, например, фонарь может выглядеть обруч для волос с диодами на концах. Это подойдет тем мужчинам, кто часто занимается домашним хозяйством.
Беспроводные наушники
С ними ваш мужчина сможет слушать музыку везде в любое время. Для мужа-меломана — это отличный подарок, на который сам он денег может пожалеть.
Подарки своими руками
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Самый ценный подарок — это тот, который сделан своими руками. Если вы умеете вязать, отличным презентом будут варежки, перчатки, шарф, шапка и т.д.
Шутливый свитер
Для мужчин с юмором и любителям фентези подойдет вязаное изделие с рождественским принтом, как, например, свитер Рона Уизли из «Гарри Поттера».
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Необычный десерт, шоколадная плитка или конфеты
В последние можно добавить сублимированные ягоды, орехи или пищевое золото. Подарок будет идеаен для мужчин-сладкоежек.
Скрапбукинг
Своими руками возможно сделать и такой памятный подарок, как скрапбукинг — красивый альбом с вашими фотографиями, на которых запечатлены самые теплые и романтические моменты.
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Анастасия Ларина