Игорь Бранцалов отметил, что Владимир Путин возвращает России её истинное величие и мощь

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что все эти годы Президент последовательно возвращает России её истинное величие и мощь. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
7 мая 2024 года Владимир Путин принёс присягу на Конституции РФ и официально вступил в должность Президента Российской Федерации.
Стоит отметить, что начавшийся с сегодняшнего дня срок полномочий Владимира Путина завершится 7 мая 2030 года.
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«Его красноречивая победа на выборах стала нашей общей победой. По итогам мартовских выборов за Владимира Путина отдали голоса более 87% избирателей. Явка была рекордной в целом по стране и в Подмосковье. Говоря о будущем государства, Президент отметил важность не только социально-экономического развития, но и укрепления культурной и духовной сфер. В приоритете – народосбережение, повышение благосостояния российских семей, сохранение традиций и единства многонационального народа России. С таким лидером мы уверенно смотрим в будущее и обязательно победим!», – подчеркнул Игорь Брынцалов.
Стоит отметить, что начавшийся с сегодняшнего дня срок полномочий Владимира Путина завершится 7 мая 2030 года.
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Мира Полтева