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Игорь Бранцалов отметил, что Владимир Путин возвращает России её истинное величие и мощь

07 мая 2024, 14:19
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что все эти годы Президент последовательно возвращает России её истинное величие и мощь. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
7 мая 2024 года Владимир Путин принёс присягу на Конституции РФ и официально вступил в должность Президента Российской Федерации.

«Его красноречивая победа на выборах стала нашей общей победой. По итогам мартовских выборов за Владимира Путина отдали голоса более 87% избирателей. Явка была рекордной в целом по стране и в Подмосковье. Говоря о будущем государства, Президент отметил важность не только социально-экономического развития, но и укрепления культурной и духовной сфер. В приоритете – народосбережение, повышение благосостояния российских семей, сохранение традиций и единства многонационального народа России. С таким лидером мы уверенно смотрим в будущее и обязательно победим!», – подчеркнул Игорь Брынцалов.



Стоит отметить, что начавшийся с сегодняшнего дня срок полномочий Владимира Путина завершится 7 мая 2030 года.

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#рф
Сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии оказались фейком
07 мая 2024, 14:16

Фото: iStock/Ayman Hussain

В некоторых СМИ и социальной сети Х распространились сообщения о том, что на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана якобы было совершено покушение, однако эта информация является ложной. Об этом сообщает Saraha News.
Согласно информации источника, активисты распространили в соцсетях кадры с горящей машиной. Они утверждали, что она загорелась по причине взрыва, который произошел в колонне наследного принца.

Уточняется, что данный видеоролик относится к пожару нескольких транспортных средств, который случился 16 марта 2024 года. Журналист Хусейн аль-Гави написал в социальной сети Х, что первые сообщения о якобы покушении на принца появились в аккаунте хуситов. По его мнению, они попытались отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего в «Рафахе».

Ранее сообщалось, что израильской армии удалось взять под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Поставки гуманитарной помощи по этому коридору больше не производятся.

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Стало известно, что в России выпустят аналог Lego
В России выпустят аналог Lego под брендом Rubrick
07 мая 2024, 13:50

Фото: iStock/hxdbzxy

Предприниматель Айнар Абдрахманов создал российский аналог детского конструктора Lego. Игрушки будут выпускаться под брендом Rubrick. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что игрушки поступят в продажу не раньше второй половины 2024 года. Первая линейка конструкторов будет посвящена сериалу «Беспринципные». Кроме того, в планах создание линеек по мотивам мемов, событий и видеоигр.

Напомним, что компания Lego в 2022 году приостановила свою деятельность в России «на неопределённый срок». Руководство бренда надеется вернуться на российский рынок. По предварительным данным, компания вернется в Россию после окончания проведения специальной операции. Минпромторг разрешил ввозить продукцию Lego в Россию с помощью параллельного импорта.

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#рынок
#игрушки
#рф
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Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus
07 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/Fahroni

Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам Мантурова, в настоящее время площадка уже передана автопроизводителю.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat. По информации источников, в 2025 году может начаться производство новой версии Aurus Senat.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Toyota решила приостановить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года российские активы японской компании продали ФГУП «НАМИ».

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#автомобиль
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В Подмосковье с начала года заменили около 190 опор ЛЭП
07 мая 2024, 13:31

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Почти 190 опор воздушных линий электропередачи заменили в Московской области с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках программы повышения надёжности энергоснабжения потребителей, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Заменено уже 187 опор ЛЭП. Всего по программе повышения надёжности электроснабжения запланирована замена 857 опор», — отмечается в сообщении.
Больше всего новых опор ЛЭП установили на территории городского округа Егорьевск — там было обновлено 57 таких конструкций.

Отмечается, что программа повышения надёжности снабжения потребителей электричеством реализуется в Московской области уже четвёртый год, за это время качество электроснабжения в регионе выросло примерно на 20%.

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#подмосковье
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«Под приторным соусом»: Психолог раскрыла, как понять, что человек желает вам зла
Психолог Ним: злость можно заметить не только по лицу
07 мая 2024, 13:19

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Желание нравиться всем без исключения есть, наверное, у каждого человека. Хочется, чтобы все люди радовались нашим достижениям и желали добра. Но, к сожалению, такое явление не осуществимо, потому что у каждого из нас есть свои страхи, свой опыт и свои жизненные принципы, которые порождают не всегда добрые мотивы.
Психолог, гештальт-терапевт Ирина Ним в беседе с «Радио 1» рассказала, из-за чего люди могут желать другим зла.

«Зачастую люди злятся, пытаясь чего-то через это чувство добиться. Также злость может быть из зависти, когда человек не умеет добиваться своих целей, не умеет что-то делать для этого и брать ответственность за свои поступки, а из зависти можно хорошо разрушить другого человека: у меня нет и пусть у тебя тоже не будет. Иногда злость возникает из боли: мне больно, пусть и тебе будет больно тоже, чтобы ты понял, как больно мне, чтобы ты присоединился», — объяснила эксперт.

Злость, по словам психолога, всегда адресна и является реакцией на фрустрированную потребность: что-то хочу — не получаю — злюсь.

Собеседница рассказала, по каким признакам можно понять, что человек из окружения желает вам зла.

«Когда человек не готов мириться с твоими успехами, не готов тебя поддерживать, а поддерживает только то, что у тебя плохо получается. Когда высмеивает, когда критикует, причем подает это за заботу. Могут сыпаться какие-то колкие замечания, что ничего не получится и так далее», — сказала психолог.

Ирина Ним предупредила, что иногда злость можно заметить по лицу: наливаются глаза, расширяются ноздри. Однако чаще всего, такую «горькую пилюлю можно завернуть в очень красивую обертку» и «спрятать под приторный соус», заключила гештальт-терапевт.

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20 лет работы в муниципалитете: Воробьёв предложил Хрусталёвой возглавить г.о. Домодедово
07 мая 2024, 13:15

Фото: Официальный сайт правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил должность главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталёвой.
Всё, что известно о прошлом и настоящем подмосковной чиновницы, расскажет редакция «Радио 1».

Напомним, на прошлой неделе бывший глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Губернатор Подмосковья Воробьёв предложил на пост временно исполняющего обязанности главы городского округа Хрусталёву. По его словам, она давно работает в Домодедово и «хорошо знает предмет».

«Я уже 20 лет работаю в Домодедове, а 10 лет назад переехала сюда постоянно жить. Мои дети ходят тут в школу, мне понятны проблемы жителей городского округа, сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни», — заявила сама Хрусталёва в беседе с Воробьёвым.

Известно, что чиновница окончила Московский государственный металлургический институт, получив квалификацию экономист, прошла профессиональную переподготовку по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками».

Хрусталёва начала свою трудовую деятельность в сфере делопроизводства и бухгалтерского учёта, а уже в 24 года получила должность главы сельскохозяйственного предприятия ОАО Птицефабрика «Центральная» во Владимирской области. За свою блистательную карьеру Хрусталёва успела поработать на должности финансового директора ЗАО «АПК «Константиново», исполнительного директора ООО «Моссельпром», занимала руководящие должности на предприятиях ООО «Моссеельхоз» и ООО «Агро-Капитал».

В 2015 году Хрусталёва устроилась в администрацию городского округа Домодедово на должность заместителя руководителя администрации-председателя комитета по управлению имуществом, а уже в 2016 году её повысили до позиции заместителя главы.

За годы плодотворной работы в муниципалитете Воробьёв наградил Хрусталёву благодарственным письмом Московской областной Думы.

У чиновницы трое детей, которые учатся в Домодедовской школе.

«Нам, в частности, предстоит большая работа по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, которая уже идет. Для меня самое главное в работе – это конечный результат», - заключила Хрусталёва в ходе разговора с Воробьёвым.

Главу Домодедово будет выбирать местный Совет депутатов из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.

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#домодедово
#андрей воробьёв
#подмосковье
#евгения хрусталева
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На 40 участках дорог Подмосковья установили металлические ограждения
07 мая 2024, 13:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические ограждения начали устанавливать на региональных дорогах Московской области для повышения безопасности движения, в настоящее время ограждения появились уже на 40 участках трасс общей протяжённостью около десяти километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Ограждения установлены, в том числе, на двух шоссе с высокоинтенсивным движением: в частности, на 12 участках Старосимферопольского шоссе общей протяжённостью почти четыре километра в Серпухове и Чехове, а также на 14 участках Волоколамского шоссе общей протяжённостью свыше трёх километров на территории городских округов Истра и Красногорск», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Алексея Гержика.
Металлические ограждения устанавливают по краю автодорог в местах с повышенным риском ДТП, например, на поворотах, чтобы уменьшить вероятность съезда с трассы.

Всего до конца сезона металлические ограждения смонтируют более чем на 200 участках дорог, общая протяжённость барьеров составит 48 километров.

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#минтранс мо
#алексей гержик
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В Раменском строители начали взводить первый этаж ФОКа с бассейном
07 мая 2024, 12:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бадминтона и бассейном возводят в Раменском городском округе, о ходе работ сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«В настоящее время строители ведут монолитные работы на уровне первого этажа будущего здания, кладут стены и возводят перегородки, а также монтируют наружные инженерные сети и занимаются устройством чаши бассейна», — говорится в сообщении.
Строительство идёт в соответствии с графиком, на площадке заняты 53 человека, используется пять единиц техники.

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит свыше 3.8 тыс. квадратных метров. Помимо бассейна и зала для игры в бадминтон, в ФОКе будет конференц-зал, помещения для тренеров и охраны, а также медпункт. На прилегающей территории обустроят парковку.

Строительство планируется завершить до конца текущего года.

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#фок
#раменский городской округ
#министерство строительного комплекса мо
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Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента России
07 мая 2024, 12:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в церемонии инаугурации Президента Российской Федерации в Большом Кремлевском дворце.
Во всех залах Большого Кремлевского дворца царит праздничная и сплочённая атмосфера.

Инаугурация президента РФ 2024
Инаугурация президента РФ 2024

«Многое, что мы делаем сегодня, завязано на законодательную и исполнительную власть, на наших активных, неравнодушных, известных людей, которые также здесь присутствуют. Поэтому мы все считаем себя одной командой, команда, которая должна давать результат и оправдывать доверие, высокое доверие, которое нам жители оказывают. <…>Знаете, у нас магистральные, серьёзные проекты президентские в разных сферах. <…> И под каждой такой программой есть федеральное участие, есть ориентиры, по которым мы двигаемся», — подчеркнул губернатор в беседе с Россия 24.

Стоит отметить, что в Московской области продолжается активная цифровизация, которая затрагивает социальную сферу, и промышленность. Для ​более эффективных результатов регион активно ​работает ​вместе с федеральным министерством и Москвой.

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