В Подмосковье расположено 34 «Населённых пункта воинской доблести»

Фото: Фотобанк МО
В Московской области находятся более 30 городов, сёл, деревень и посёлков, которые носят звание «Населённый пункт воинской доблести». Такую статистику привели в пресс-службе Мособлдумы.
6 мая в Подмосковье отмечают День воинской доблести. В этот день православная церковь также чтит память святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинской чести и небесного покровителя Московской области.
Городам, посёлкам, сёлам и деревням региона, где в военное время шли сражения, присваивается почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий закон был принят в Московской области в 2015 году.
Помимо этого, почётное звание «Город воинской славы» носят такие города Московской области, как Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамкск и Можайск.
А Коломна, Ступино и Подольск удостоены почётного звания «Город трудовой доблести».
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«Этот день призван сохранить память о героических событиях, произошедших в нашем регионе во время Великой Отечественной войны. После кровопролитных боёв под Москвой благодаря мужеству и стойкости защитников столицы враг был остановлен и отброшен назад», – напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Городам, посёлкам, сёлам и деревням региона, где в военное время шли сражения, присваивается почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий закон был принят в Московской области в 2015 году.
«Сегодня этого звания удостоены 34 населённых пункта. Среди них как большие, так и менее крупные, но все они сыграли важную роль в обороне Москвы. Эти населённые пункты воплотили дух воинской доблести и стали местами почитания подвигов защитников. Это особенно важно для воспитания патриотизма в подрастающем поколении», – подчеркнул Брынцалов.Звание «Населённый пункт воинской доблести» присвоено городам Истре, Кашире, Солнечногорску, Клину, Верее, Серпухову, Звенигороду, Волоколамску, Яхроме, Ногинску, Кубинке, Лобне, Подольску и Рузе, сёлам Молоди, Ярополец, Осташево, Спасс, Каменское, Середа, Семёновское и Званово, деревням Нефедьево, Ленино, Леоново, Степыгино, Калицино и Мокрое, посёлкам Дорохово, Колюбакино и Зендиково, а также рабочим посёлкам Лотошино, Тучково и Шаховская.
Помимо этого, почётное звание «Город воинской славы» носят такие города Московской области, как Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамкск и Можайск.
А Коломна, Ступино и Подольск удостоены почётного звания «Город трудовой доблести».
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Лора Луганская