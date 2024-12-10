Игорь Брынцалов: подмосковный бюджет остался социально ориентированным

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Принятый Мособлдумой бюджет Подмосковья на 2025 год и плановый период 2025-2026 годов сохранил социально ориентированный подход.
Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Среди первостепенных задач – помощь семьям с детьми, участникам СВО и их родственникам. Спикер добавил, что сейчас различные меры социальной поддержки получают около 3,5 млн жителей Подмосковья. В региональном бюджете предусмотрены средства на все выплаты, включая новые меры поддержки.
По словам Брынцалова, в принятом на будущий год региональном бюджете нашли отражение указы президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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«Доходы бюджета растут стабильно. Расходы, соответственно, также увеличиваются. В первую очередь они направлены на запросы наших жителей. Речь идёт о сохранении всех мер поддержки и их расширении, о развитии образования, здравоохранения, модернизации ЖКХ и энергетики», – отметил Брынцалов в интервью РИАМО.
Среди первостепенных задач – помощь семьям с детьми, участникам СВО и их родственникам. Спикер добавил, что сейчас различные меры социальной поддержки получают около 3,5 млн жителей Подмосковья. В региональном бюджете предусмотрены средства на все выплаты, включая новые меры поддержки.
По словам Брынцалова, в принятом на будущий год региональном бюджете нашли отражение указы президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская