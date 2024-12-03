В Подмосковье за два года проведут капремонт 47 учреждений соцзащиты

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в ближайшие два года планируют провести капитальный ремонт в 47 учреждениях социальной защиты. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, проверяя ход работ по капремонту учреждения социального обслуживания на ул. Дзержинского в Реутове.
Это здание все знают как «Родничок». Там в первую очередь помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, организуют мероприятия программы «Активное долголетие».
Ремонтные работы в «Родничке» уже начались. Присутствующие на площадке прошли внутрь здания.
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«У нас в планах на 2025-2026 годы – капремонт в 47 учреждениях социальной защиты Подмосковья. «Родничок» вошёл в этот перечень. Только на 2025 год мы предусматриваем на эти цели свыше 1,5 млрд. рублей. Это важная работа, которой мы уделяем пристальное внимание. Учреждения для социально незащищённых граждан должны быть комфортным и соответствовать всем современным требованиям», – сказал Брынцалов.
Ремонтные работы в «Родничке» уже начались. Присутствующие на площадке прошли внутрь здания.
«Сегодня проведены работы по замене кровли, гидроизоляции, утеплению фундамента, демонтажные работы, возведение кирпичных перегородок. Срок сдачи объекта – конец апреля будущего года», – прокомментировал ход работ представитель генподрядной организации Олег Оськин.По словам Брынцалова, над созданием проекта капремонта работали сотрудники учреждения и родителями детей, которые будут проходить реабилитацию в «Родничке». Их просьбы и пожелания при доработке проекта были учтены и сейчас реализуются.
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Лора Луганская