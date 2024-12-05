Медосмотры на рабочих местах прошли уже 8 тыс. жителей Подмосковья

С сальными нитями, образующимися в области носа, лба и подбородка, можно бороться при помощи уходовых средств, таких как кислоты и энзимы. Об этом сообщила врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова. По ее словам, убрать эти кожные образования полностью и навсегда невозможно, так как их выработка — естественный процесс для любых типов лица.