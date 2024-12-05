Медосмотры на рабочих местах прошли уже 8 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Мосособлдумы
Уже порядка 8 тыс. жителей Подмосковья прошли осмотры и диспансеризацию на рабочих местах. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Мосособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«На совещании обсудили вопросы сбережения здоровья трудоспособных жителей. Речь шла о том, как снизить риски развития различных заболеваний у сотрудников предприятий. За 11 месяцев текущего года диспансеризацию и профосмотры прошли почти 3,5 млн. человек», – говорится в сообщении.Чтобы повысить охват медицинскими осмотрами, в области проводятся различные мероприятия. Так, в этом году в ходе Единых дней диспансеризации по субботам на осмотры пришли порядка 75 тыс. человек. Для жителей отдалённых населённых пунктов и работников предприятий организуют передвижные медицинские комплексы. Благодаря им осмотры прошли 101 тыс. человек.
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