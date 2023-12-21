Игорь Брынцалов подвёл итоги работы Мособлдумы в 2023 году

Фото: сайт Мособлдумы
Мособлдума в этом году приняла около 300 законов. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов на заключительном в 2023-м заседании.
«В этом году мы приняли около 300 законов, рассмотрели свыше 600 вопросов и порядка 1 тыс федеральных законодательных инициатив. В течение года депутаты работали в округах, встречались с жителями и старались сделать всё, чтобы пожелания людей были полностью отражены в принятых законах», – отметил Брынцалов.По словам спикера, большая часть принятых законов касается социальной поддержки населения. Мособлдума также приняла бюджет Подмосковья на 2024 год, который в основном направлен на социальную сферу.
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Лора Луганская