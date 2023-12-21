Мособлдума предложила вести административную ответственность за незаконные граффити

Фото: сайт Мособлдумы
Мособлдума предложила установить административную ответственность за самовольное нанесение надписей и графических изображений. Законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрели на заключительном в 2023 году заседании, сообщается на сайте регионального парламента.
«В федеральном кодексе нет отдельной статьи по административной ответственности за несогласованные граффити. Нарушители могут привлекаться по другим, – например, за порчу имущества или за мелкое хулиганство. Но не все действия попадают под действующие составы. Новая статья чётко закрепит суть правонарушения – незаконное граффити, и наказание: штраф от 500 до 1 тыс рублей или обязательные работы на срок до 40 часов», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.Он отметил, что ответственность предлагается установить именно за незаконные рисунки, а не за согласованный стрит-арт.
«В то же время, искусство граффити становится популярно в Подмосковье. Многие муралы уже успели стать узнаваемыми достопримечательностями городов, радуют жителей и гостей региона. Если рисунок согласован, есть все необходимые разрешения, всё законно, то такое творчество может только принести радость и вдохновение другим людям», – добавил Коханый.Законодательная инициатива будет направлена в правительство России.
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Лора Луганская