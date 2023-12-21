Законопроект об экологическом образовании принят Мособлдумой в первом чтении

Фото: сайт Мособлдумы
Мособлдума приняла в первом чтении законопроект об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Подмосковье. Особенно активно работа над законопроектом велась последние шесть месяцев, сообщается на сайте регионального парламента.
«Как и планировалось, законопроект получился не рамочным, а стал ещё одной опорной точкой для реализации экологических проектов и инициатив всех заинтересованных сторон», – заявил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.Документ устанавливает такие понятия, как «Экологическое образование», «Экологическое просвещение» и «Экологическая культура». В нём обозначаются основные цели и задачи системы экологического образования. Это совершенствование знаний об охране окружающей среды и экологической безопасности; формирование бережного отношения к природе; сохранение благоприятной окружающей среды; обеспечение доступности озеленённых территорий общего пользования Подмосковья для экологического туризма.
Распространять экологические знания будут, в том числе СМИ, музеи, библиотеки, другие учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.
Читайте также:
В Подмосковье до конца 2024 года продлили меры соцподдержки для предпенсионеров
Мособлдума продлила бесплатный проезд для отдельных категорий льготников
Выплату на технические средства реабилитации в 2023 году получили 2 тыс жителей Подмосковья
Лора Луганская