Около 6 тысяч посетителей принял региональный фонд «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Свыше 6 тысяч посетителей принял региональный фонд «Защитники Отечества» в Красногорске за 7 месяцев работы. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
С начала открытия фонда в него обратились шесть тысяч жителей по различным вопросам. Председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов вместе с министром соцразвития Московской области Людмилой Болатаевой и председателем профильного комитета Мособлдумы Андреем Голубевым посетили филиал фонда «Защитники Отечества в Красногорске.
Стоит подчеркнуть, что благодаря фонду большое количество военнослужащих, ветеранов боевых действий и семей бойцов получают дополнительное социальные координирование и медико-психологического консультирование во всех округах региона.
Читайте также:
На жильё для детей-сирот в Подмосковье в 2024 году выделили 3,4 млрд рублей
Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате на аренду жилья для учителей
Фонд «Защитники Отечества» собрал более 400 бойцов на Втором форуме ветеранов СВО
«Создание Фонда действительно было жизненно необходимо, потому что здесь имеют возможность со своими вопросами обратиться и семьи военнослужащих, и сами бойцы, которые требуют определённого подхода с момента возвращения из зоны боевых действий. Учреждение наполнено высококвалифицированными специалистами, самыми современными возможностями, чтобы в режиме «одного окна» решать задачи комплексно», – отметил Игорь Брынцалов.
Читайте также:
На жильё для детей-сирот в Подмосковье в 2024 году выделили 3,4 млрд рублей
Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате на аренду жилья для учителей
Фонд «Защитники Отечества» собрал более 400 бойцов на Втором форуме ветеранов СВО
Мира Полтева