Игорь Сафронов раскрыл значение тельняшки

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Президент городского клуба «Что? Где? Когда?» и организатор праздника «День тельняшки» Игорь Сафронов рассказал, что тельняшка, являющаяся на самом деле нательным бельём, является символом отваги и смелости.
Об этом он рассказал к 150-летию со дня появления этой части гардероба на отечественном флоте.
Кроме этого, сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Так, Россия является партнёром ООН по вопросам чрезвычайного гуманитарного реагирования, а наша МЧС совместно с другими органами государственной власти оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам. Как пишет Общественная Служба Новостей, сотрудничество ООН с МЧС РФ в этой области началось с 1993 года. За это время было проведено 500 гуманитарных операций в более чем 80 странах.
Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне.
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«Тельняшка была и остаётся нательным бельем. В вырезе бушлата должно было быть видно всего три полоски, означающих три великие победы – в Гангутском, Чесменском и Синопском сражениях. Именно она стала символом смелости и отваги в годы Великой Отечественной войны. В годы революции тельняшки тоже были, но их матросы носили под бушлатами», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Сафронов.
Кроме этого, сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Так, Россия является партнёром ООН по вопросам чрезвычайного гуманитарного реагирования, а наша МЧС совместно с другими органами государственной власти оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам. Как пишет Общественная Служба Новостей, сотрудничество ООН с МЧС РФ в этой области началось с 1993 года. За это время было проведено 500 гуманитарных операций в более чем 80 странах.
Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне.
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Мелисса Тимофеева