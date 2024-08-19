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Яблочный Спас 19 августа: Не вздумайте этого делать, если не хотите накликать беду

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне
19 августа 2024, 00:00
Фото: iStock/Baks

Фото: iStock/Baks

В понедельник, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне. В народе эту дату стали называть Яблочный Спас. На Руси существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим большим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать в этот день.
Об особенностях праздника Преображения Господня, истории Яблочного Спаса, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Преображение Господне: история и смысл

Фото: iStock/artplus



Преображение — в переводе с греческого означает «превращение» или «изменение формы». Это одно из ключевых событий в библейской истории, описанное в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки.

Через восемь дней после признания апостолом Петром Иисуса Мессией, Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору для молитвы.
«Во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме», — пишет евангелист Лука.
Пораженный увиденным Петр предложил построить три шатра — для Иисуса, Ильи и Моисея, но его перебил голос, раздавшийся с неба, и объявивший Иисуса Сыном Божьим.
«Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте», — велел голос с небес.
Ученики хранили случившееся в тайне до тех пор, пока Иисус не воскрес, получив подтверждение, что предстоящие страдания Христа — не поражение, а победа, увенчанная Воскресением.

Богословы наделяют это событие особым смыслом. Народ и даже ученики воспринимали Иисуса Христа в первую очередь как земного царя-воителя, сохраняя лжемессианские иллюзии вплоть до Пятидесятницы. Потому Господь решил приоткрыть им завесу будущего, преобразившись перед ними.

Яблочный Спас: что значит

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

Многие наверняка задались вопросом — почему Преображение празднуют в конце лета, если, согласно писанию, оно произошло весной — незадолго до распятия и последующего воскресения Христа?

К примеру, по мнению историков, праздник Преображения церковь установила в августе по миссионерским причинам, чтобы заменить им языческие празднования, отмечавшиеся в этот день. Подобным образом дата была установлена в Армении и Каппадокии, с целью вытеснения культа богини Астхик. В Греции и Италии в борьбе с язычеством праздник Преображения связали с окончанием сбора винограда.

На Руси же виноград, который традиционно благословлялся в этот день, был заменен более распространенными на Севере яблоками. Именно это, по мнению историков, привело к появлению названия «Яблочный Спас», которое напрямую не связано с богословской сутью праздника.

Что можно делать 19 августа

Фото: iStock/WENFENG QUAN

Все главные традиции праздника связаны с яблоками. Первым делом предки освящали их в церкви, а после готовили различные блюда — пироги, варенья и компоты. Также на Яблочный Спас разрешается освящение и других сезонных овощей, фруктов и ягод.

Предки также гадали по яблокам на будущее и любовь. Считалось, каким вкус будет у первого съеденного яблока, то такой будет и судьба или будущие отношения. Если первым окажется кислое — впереди ждут испытания и борьба с одиночеством, если сладкое — счастье, радость и крепкие чувства.

По поверьям, при помощи яблок очищали дом. Это один из тех обычаев, которые сохранились со времен дохристианской Руси. Церковь не очень хорошо относится к подобным обрядам, но многие продолжают их проводить.

Считалось, что хозяйка должна разрезать яблоко на две половинки и вырезать сердцевину. В одну из них вставить зажженную свечу и, держа ее в руках, обойти дом, читая молитвы о помощи Всевышнего.

По окончании ритуала, с помощью воска половинки яблока снова объединяли, обвязывали нитью и закапывали вдали от дома. Предки верили, что вместе с ним они закапывают все беды и печали.

На Яблочный Спас также было принято:
  • прибираться накануне праздника, так как встречать Спас в грязном доме считалось дурной приметой;
  • освятить сезонные плоды, в первую очередь яблоки;
  • перед тем, как съесть яблоко, загадать желание;
  • угощать родных, близких и всех желающих;
  • делать только добрые дела, чтобы очиститься от греха и встать на праведный путь;
  • мириться с теми, с кем уже давно в ссоре.

Что нельзя делать 19 августа

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Говорили на Яблочный Спас и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • нельзя есть мясо, молочные продукты и алкоголь, так как 19 августа — экватор Успенского поста;
  • не разрешали заниматься уборкой, ремонтом, бытовыми делами и работать, как и во многие другие православные праздники (исключение — готовка пищи);
  • запрещали убивать насекомых, чтобы не спугнуть удачу;
  • порицали шумные алкогольные застолья;
  • не разрешали ругаться и выяснять отношения, сплетничать и пускать слухи;
  • нельзя никому отказывать в помощи, чтобы не оказаться потом на месте просящего.

Народные приметы о погоде на 19 августа

Фото: iStock/Juergen Bauer Pictures

Раньше верили, что по погоде на Яблочный Спас можно узнать, какими будут осень, зима и Покров.
  • какая погода установилась на Яблочный Спас — такая будет и 14 октября, когда празднуют Покров;
  • солнечный и ясный день — впереди холодная зима;
  • много пчел слетается на мед — семью ждет счастье и благополучие;
  • сильный листопад — скоро начнутся холодные ночи;
  • пасмурная и сырая погода на Спас — осень будет промозглой;
  • свиньи активно валяются в грязи — в ближайший час начнется дождь;
  • безоблачное небо — осень будет теплой.

Именины 19 августа

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи на именины. Их на Яблочный Спас отмечают:
  • Архип;
  • Макар;
  • Михаил;
  • Спасий;
  • Феоктист;
  • Кристина;
  • Нонна.
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В Дубне проинспектировали 146 многоэтажек перед началом отопительного сезона
18 августа 2024, 19:44

Фото: пресс-служба администрации Дубны

В подмосковной Дубне продолжаются проверки многоэтажек перед началом отопительного сезона. На данный момент проинспектированы 136 домов из 430 и практически в каждом из них нашли нарушения, сообщил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.
«В подвалах домов осуществляется осмотр теплового узла, тепловых сетей, труб ГВС и ХВС, а также канализации. Инспекторы Минчистоты проведут осмотр всех 430 домов до начала отопительного периода. На данный момент проверены почти 146 домов и почти во всех из них обнаруживаются нарушения по содержанию инженерных систем», — написал градоначальник в своем Телеграм-канале.
Чаще всего инспекторы Минчистоты выявляют заваленные хламом подвалы, трубы без изоляции, перекрытые воздушные продухи в подвалах, мелкие свищи на трубах и негерметично закрытые запорные арматуры. Управляющие компании, отвечающие за многоэтажки с нарушениями, получили задачи по их устранению.

Более серьезные дефекты, которые требуют замены или вовсе капитального ремонта, записывают в специальный акт. На его основании в следующем весенне-летнем периоде будут проводить долгосрочные работы.

По данным на сегодняшний день, управляющие компании в силах провести текущий ремонт.

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Вместо «химозной» колбасы: Простой рецепт домашней ветчины в кастрюле
18 августа 2024, 19:13

Фото: istock / lenakorzh

Существует несколько причин, почему вам стоит приготовить домашнюю ветчину. Прежде всего это вкусно, натурально и полезно. Блюдо с удовольствием будут есть как дети, так и взрослые. Редакция «Радио 1» расскажет, как приготовить вкусную ветчину.

Ингредиенты для домашней ветчины

  • свинина — 1 кг;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • вода — 70 мл;
  • обычная соль — 10 г;
  • нитритная соль (0,4–0,6 %) — 10 г;
  • молотый чёрный перец — ½ ч. ложки;
  • любимые специи — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Отрежьте примерно 200 г мяса без жира, уберите в морозилку на 30–40 минут, затем пропустите через мясорубку. Остальное мясо нарежьте небольшими кусочками.
Фото: istock / MosayMay

Чеснок пропустите через пресс.

Смешайте нарезанное и измельчённое в мясорубке мясо. Добавьте ледяную воду, чеснок, два вида соли, специи. Тщательно перемешайте на протяжении 5–6 минут.

Уберите в морозилку на 5–10 минут. Затем помесите ещё 5 минут.

Расстелите на столе рукав для запекания и раскройте его как книжку, срезав шов с одной стороны.

Сформируйте несколько батонов ветчины. Заверните в пакет, стараясь максимально убрать воздух из фарша. Завяжите с обеих сторон шпагатом. Старайтесь уплотнять фарш при заворачивании.

Оберните несколькими слоями пищевой плёнки и снова перевяжите шпагатом. Оставьте при комнатной температуре примерно на 3 часа.

Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного
Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного
На дно кастрюли положите тарелку. Положите заготовки ветчины и залейте водой комнатной температуры. Тарелка нужна, чтобы батоны не соприкасались со дном.

Когда жидкость прогреется до 80 °С, убавьте огонь до минимума и варите ветчину 80–90 минут. Если вода нагревается сильнее, выключайте конфорку на некоторое время, чтобы довести жидкость обратно до нужной температуры. В идеале использовать термометр.

Готовую ветчину переложите в ледяную воду на 30 минут. После оставьте в холодильнике ещё на 10–12 часов.

Фото: istock / lenakorzh

Подавайте ветчину из свинины к столу. Наслаждайтесь мясным блюдом. Приятного аппетита!

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#питание
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В Москве начали нести цветы к посольству Франции в память об актере Алене Делоне
18 августа 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA

В Москве в это воскресенье, 18 августа, жители начали приносить цветы к посольству Франции в память о знаменитом французском актере Алене Делоне, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости. На заборе здания также повесили небольшое фото актера в молодости.
Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Следом вышли «Рокко и его братья» и «Леопард». Благодаря последнему Делону номинировался на «Золотой глобус». Актер является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

Последние годы Ален Делон много рассуждал о желании умереть и даже планировал провести эвтаназию. В материале «Радио 1» мы рассказывали о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и причинах, почему он так хотел уйти в мир иной.

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#кино
#актёр
#картина
#мир
#продюсер
#франция
#посольство
#москва
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Глава Дубны вручил школьные рюкзаки будущим первоклассникам из семей с низким доходом
18 августа 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации Дубны

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил будущих первоклассников Арину и Андриану, подарив им школьные рюкзаки и набор необходимой канцелярии. Об этом он рассказал в своём Телеграм-канале в субботу, 18 августа.
Акция для детей из малообеспеченных семей реализуется каждый год в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и стала уже доброй традицией в Дубне.

«Я убеждён, что все дети должны иметь равные возможности для учёбы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — написал Тихомиров.
Подарки будущим школьникам помогут родителям сэкономить на подготовке детей к предстоящему учебному году. Чаще всего именно сборы в первый класс требуют от родителей больше всего затрат.

Помимо красивого подарка, девочки получили открытку с личным поздравлением от губернатора. Тихомиров пожелал детям встретить начало учебного года с хорошим настроением и учиться на «отлично».

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#школьники
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Опубликовано интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
Rai News 24 показал интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
18 августа 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Гостелеканал Италии Rai News 24 показал интервью с боевиком ВСУ, на голове которого была кепка с символикой карательного отряда СС. На это обратили внимание юзеры в социальных сетях. Один из итальянцев Кристиан Ди Марко выступил с призывом к журналистам.
«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — написал партнер-основатель партии Riconquistare l'Italia.

До этого против демонстрации символов нацизма выступили в ООН. Так, представитель международной организации Фархан Хак высказался о видеозаписи из Курской области, где укронацисты издевались над пенсионером.

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#мир
#италия
#украина
#всу
#интервью
#нацизм
#новости
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В Москве десяткам мигрантов вручили повестки
«Ъ»: В Москве по итогам рейдов СКР и МВД десятки мигрантов получили повестки
18 августа 2024, 16:26

Фото: istockphoto/vichinterlang

Повестки для постановки на воинский учет получили десятки мигрантов в Москве в рамках рейдов, направленных на пресечение незаконной миграции. Как уточняет издание «Коммерсантъ», в работе принимали участие полицейские, а также работники военного следствия Следственного комитета.
Мигрантов проверили на «Щелковской», где расположен автовокзал. Кроме того, сотрудниками были проверены хостелы и овощебаза.

Согласно нововведениям в российском законодательстве, при получении гражданства РФ человек попутно ставится на воинский учет.

Ранее сообщалось, что украинские мигранты стали протестовать из-за паспортов у здания консульства в Варшаве. «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» — гласили надписи на плакатах и транспарантах.

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#новости
#полиция
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#призывник
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Казачий православный фестиваль «Медовый спас» провели в Химках
18 августа 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В поселке Лунево городского округа Химки провели фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Посетители мероприятия освящали мед, участвовали в спортивных состязаниях, увидели работу настоящей кузницы и послушали традиционные казачьи песни.
Фестиваль начался с молебна, где провели освящение меда — неотъемлемую часть празднования Медового Спаса. После гости познакомились с кузнецами, которые показали свое мастерство в ковке металла. На концерте для зрителей выступали творческие коллективы с самыми разными номерами — от старых казачьих песен до современных интерпретаций.

Одной из основных точек притяжения на фестивале стал конкурс пирогов «Казачья стряпуха», где участники соревновались в своих кулинарных талантах и делились семейными рецептами блюд.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Занятия по душе нашлись и для тех, кто предпочитает активный отдых. Гости состязались в борьбе на руках, перетягивании каната, «городках» и посетили мастер-класс по искусному и зрелищному владению казачьей шашкой.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

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#конкурс
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#казаки
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В КНР разработали катапульту для доставки грузов с Луны на Землю
18 августа 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Elen11

Китайские учёные придумали оригинальный и экономичный способ доставки ресурсов и грузов с Луны на Землю. Для этой цели они разработали специальную магнитную катапульту.
Об этом сообщает газета South China Morning Post. В публикации указано, что специалисты Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить на Луне пусковую установку, которая станет частью российско-китайской лунной станции. Предполагается, что устройство будет работать по принципу метания молота в лёгкой атлетике.

По расчётам учёных, уникальные условия на естественном спутнике Земли, в частности вакуум и низкая гравитация, позволят отправлять грузы с Луны дважды в день. Кроме того, стоимость такой транспортировки составит всего 10% от того, во сколько обходятся ныне действующие способы перемещения грузов. Китайские учёные также добавили, что главной задачей проекта станет добыча и отправка на Землю гелия-3, который поможет избежать энергетического кризиса.

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Экс-замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров МО
18 августа 2024, 09:09

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в крупной взятке, сдал свой заграничный паспорт в отдел кадров. Об этом заявила сторона защиты чиновника.
По словам его адвокатов, это является свидетельством того, что их подзащитный не намеревается скрываться от суда и следствия за границей. В постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении Иванову срока содержания под стражей приведено заявление его защитников Балуева и Мусаева, которые подчёркивают, что у экс-замминистра на Родине прочные социальные связи. Отмечается также, что Иванов находится под санкциями разных стран мира, что также лишает его возможности уехать за границу.

Тем не менее, суд счёл, что в случае избрания в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения у него появиться возможность оказывать давление на свидетелей или же скрыться от следствия. Содержание под стражей Иванову продлено до 23 сентября.

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