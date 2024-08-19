Яблочный Спас 19 августа: Не вздумайте этого делать, если не хотите накликать беду

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В понедельник, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне. В народе эту дату стали называть Яблочный Спас. На Руси существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим большим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать в этот день.
Об особенностях праздника Преображения Господня, истории Яблочного Спаса, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Преображение — в переводе с греческого означает «превращение» или «изменение формы». Это одно из ключевых событий в библейской истории, описанное в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки.
Через восемь дней после признания апостолом Петром Иисуса Мессией, Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору для молитвы.
Богословы наделяют это событие особым смыслом. Народ и даже ученики воспринимали Иисуса Христа в первую очередь как земного царя-воителя, сохраняя лжемессианские иллюзии вплоть до Пятидесятницы. Потому Господь решил приоткрыть им завесу будущего, преобразившись перед ними.
Многие наверняка задались вопросом — почему Преображение празднуют в конце лета, если, согласно писанию, оно произошло весной — незадолго до распятия и последующего воскресения Христа?
К примеру, по мнению историков, праздник Преображения церковь установила в августе по миссионерским причинам, чтобы заменить им языческие празднования, отмечавшиеся в этот день. Подобным образом дата была установлена в Армении и Каппадокии, с целью вытеснения культа богини Астхик. В Греции и Италии в борьбе с язычеством праздник Преображения связали с окончанием сбора винограда.
На Руси же виноград, который традиционно благословлялся в этот день, был заменен более распространенными на Севере яблоками. Именно это, по мнению историков, привело к появлению названия «Яблочный Спас», которое напрямую не связано с богословской сутью праздника.
Все главные традиции праздника связаны с яблоками. Первым делом предки освящали их в церкви, а после готовили различные блюда — пироги, варенья и компоты. Также на Яблочный Спас разрешается освящение и других сезонных овощей, фруктов и ягод.
Предки также гадали по яблокам на будущее и любовь. Считалось, каким вкус будет у первого съеденного яблока, то такой будет и судьба или будущие отношения. Если первым окажется кислое — впереди ждут испытания и борьба с одиночеством, если сладкое — счастье, радость и крепкие чувства.
По поверьям, при помощи яблок очищали дом. Это один из тех обычаев, которые сохранились со времен дохристианской Руси. Церковь не очень хорошо относится к подобным обрядам, но многие продолжают их проводить.
Считалось, что хозяйка должна разрезать яблоко на две половинки и вырезать сердцевину. В одну из них вставить зажженную свечу и, держа ее в руках, обойти дом, читая молитвы о помощи Всевышнего.
По окончании ритуала, с помощью воска половинки яблока снова объединяли, обвязывали нитью и закапывали вдали от дома. Предки верили, что вместе с ним они закапывают все беды и печали.
На Яблочный Спас также было принято:
Говорили на Яблочный Спас и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
Раньше верили, что по погоде на Яблочный Спас можно узнать, какими будут осень, зима и Покров.
Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи на именины. Их на Яблочный Спас отмечают:
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Преображение Господне: история и смыслФото: iStock/artplus
Преображение — в переводе с греческого означает «превращение» или «изменение формы». Это одно из ключевых событий в библейской истории, описанное в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки.
Через восемь дней после признания апостолом Петром Иисуса Мессией, Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору для молитвы.
«Во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме», — пишет евангелист Лука.Пораженный увиденным Петр предложил построить три шатра — для Иисуса, Ильи и Моисея, но его перебил голос, раздавшийся с неба, и объявивший Иисуса Сыном Божьим.
«Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте», — велел голос с небес.Ученики хранили случившееся в тайне до тех пор, пока Иисус не воскрес, получив подтверждение, что предстоящие страдания Христа — не поражение, а победа, увенчанная Воскресением.
Богословы наделяют это событие особым смыслом. Народ и даже ученики воспринимали Иисуса Христа в первую очередь как земного царя-воителя, сохраняя лжемессианские иллюзии вплоть до Пятидесятницы. Потому Господь решил приоткрыть им завесу будущего, преобразившись перед ними.
Яблочный Спас: что значитФото: iStock/Dawid Kalisinski Photography
Многие наверняка задались вопросом — почему Преображение празднуют в конце лета, если, согласно писанию, оно произошло весной — незадолго до распятия и последующего воскресения Христа?
К примеру, по мнению историков, праздник Преображения церковь установила в августе по миссионерским причинам, чтобы заменить им языческие празднования, отмечавшиеся в этот день. Подобным образом дата была установлена в Армении и Каппадокии, с целью вытеснения культа богини Астхик. В Греции и Италии в борьбе с язычеством праздник Преображения связали с окончанием сбора винограда.
На Руси же виноград, который традиционно благословлялся в этот день, был заменен более распространенными на Севере яблоками. Именно это, по мнению историков, привело к появлению названия «Яблочный Спас», которое напрямую не связано с богословской сутью праздника.
Что можно делать 19 августаФото: iStock/WENFENG QUAN
Все главные традиции праздника связаны с яблоками. Первым делом предки освящали их в церкви, а после готовили различные блюда — пироги, варенья и компоты. Также на Яблочный Спас разрешается освящение и других сезонных овощей, фруктов и ягод.
Предки также гадали по яблокам на будущее и любовь. Считалось, каким вкус будет у первого съеденного яблока, то такой будет и судьба или будущие отношения. Если первым окажется кислое — впереди ждут испытания и борьба с одиночеством, если сладкое — счастье, радость и крепкие чувства.
По поверьям, при помощи яблок очищали дом. Это один из тех обычаев, которые сохранились со времен дохристианской Руси. Церковь не очень хорошо относится к подобным обрядам, но многие продолжают их проводить.
Считалось, что хозяйка должна разрезать яблоко на две половинки и вырезать сердцевину. В одну из них вставить зажженную свечу и, держа ее в руках, обойти дом, читая молитвы о помощи Всевышнего.
По окончании ритуала, с помощью воска половинки яблока снова объединяли, обвязывали нитью и закапывали вдали от дома. Предки верили, что вместе с ним они закапывают все беды и печали.
На Яблочный Спас также было принято:
- прибираться накануне праздника, так как встречать Спас в грязном доме считалось дурной приметой;
- освятить сезонные плоды, в первую очередь яблоки;
- перед тем, как съесть яблоко, загадать желание;
- угощать родных, близких и всех желающих;
- делать только добрые дела, чтобы очиститься от греха и встать на праведный путь;
- мириться с теми, с кем уже давно в ссоре.
Что нельзя делать 19 августаФото: iStock/Liudmila Chernetska
Говорили на Яблочный Спас и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
- нельзя есть мясо, молочные продукты и алкоголь, так как 19 августа — экватор Успенского поста;
- не разрешали заниматься уборкой, ремонтом, бытовыми делами и работать, как и во многие другие православные праздники (исключение — готовка пищи);
- запрещали убивать насекомых, чтобы не спугнуть удачу;
- порицали шумные алкогольные застолья;
- не разрешали ругаться и выяснять отношения, сплетничать и пускать слухи;
- нельзя никому отказывать в помощи, чтобы не оказаться потом на месте просящего.
Народные приметы о погоде на 19 августаФото: iStock/Juergen Bauer Pictures
Раньше верили, что по погоде на Яблочный Спас можно узнать, какими будут осень, зима и Покров.
- какая погода установилась на Яблочный Спас — такая будет и 14 октября, когда празднуют Покров;
- солнечный и ясный день — впереди холодная зима;
- много пчел слетается на мед — семью ждет счастье и благополучие;
- сильный листопад — скоро начнутся холодные ночи;
- пасмурная и сырая погода на Спас — осень будет промозглой;
- свиньи активно валяются в грязи — в ближайший час начнется дождь;
- безоблачное небо — осень будет теплой.
Именины 19 августаФото: iStock/IvanMikhaylov
Имя для мальчика или девочки 19 августа, можно узнать при помощи на именины. Их на Яблочный Спас отмечают:
- Архип;
- Макар;
- Михаил;
- Спасий;
- Феоктист;
- Кристина;
- Нонна.
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Данил Пономарев