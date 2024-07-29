В России появится Морская коллегия

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Морская коллегия по защите национальных интересов в мировых водах появится в России. Об этом сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев в рамках совещания по вопросам развития судостроительства в Рыбинске.
«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — заявил Патрушев.
Кроме того, в коллегии будут созданы советы по вопросам стратегического развития ВМФ России, защиты национальных интересов страны в Арктике, развития и обеспечения морской деятельности государства.
Президент России утвердит положение и персональный состав, над которыми сейчас ведется работа.
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Никита Кротов