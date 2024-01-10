Фото: Пресс-служба Центрального федерального округа
Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, об этом сообщили в пресс-службе Центрального федерального округа.
Щёголев внимательно осмотрел как стенды регионов Центрального федерального округа, так и новых территорий.
Напомним, самая знаменитая выставка 2023 года начала свою работу 4 ноября на ВДНХ. Только за первые три дня работы её посетили 450 000 человек. При этом, за пять дней новогодних каникул «Россию» посмотрели около миллиона человек.
Для реализации столь масштабного проекта задействовали 70 павильонов ВДНХ. В них представлены все 89 регионов Российской Федерации.
Каждый день на выставке проходят порядка 500 различных экскурсий по всем экспозициям.
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Напомним, самая знаменитая выставка 2023 года начала свою работу 4 ноября на ВДНХ. Только за первые три дня работы её посетили 450 000 человек. При этом, за пять дней новогодних каникул «Россию» посмотрели около миллиона человек.
Каждый день на выставке проходят порядка 500 различных экскурсий по всем экспозициям.
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Евгения Парфентьева