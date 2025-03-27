В Московской области открылось четыре Центра репродуктивного здоровья семьи

В Подмосковье открылись четыре центра репродуктивного здоровья семьи. Они расположены в Наро-Фоминском, Коломенском, Щёлковском и Московском областном перинатальных центрах, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В этих центрах оказывается комплексная помощь супружеским парам, которые планируют беременность или испытывают трудности с естественным зачатием ребёнка. Врачи консультируют как женщин, так и мужчин, что позволяет выявлять патологии репродуктивной системы на ранних стадиях и своевременно начинать лечение и диспансерное наблюдение пациентов.







«Мы внедряем в Подмосковье сеть Центров репродуктивного здоровья семьи, которые специализируются на оказании всей необходимой помощи семейным парам, планирующим пополнение в семье. Здесь оказывается весь спектр медицинской помощи от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и сопровождения беременности. До конца этого года планируем открыть в регионе ещё 4 таких центра», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





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