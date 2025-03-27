В Долгопрудном родился младенец-богатырь весом более 5 кг

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области появился на свет очередной новорождённый-богатырь весом более 5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В акушерское отделение Долгопрудненской больницы поступила 34-летняя женщина с доношенной беременностью. Врачи приняли решение о проведении естественных родов. В результате родился здоровый мальчик весом 5030 г и ростом 61 см.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», https://mama.zdrav.mosreg.ru/) где можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.
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«Наше отделение оснащено необходимым оборудованием, в нём работают высококвалифицированные специалисты. Еженедельно у нас проводятся Дни открытых дверей, где будущие родители могут познакомиться с врачами и заведующей, увидеть инфраструктуру, задать вопросы», – сказала заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по родовспоможению Елена Швырёва.Сейчас мама и младенец уже выписаны домой.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», https://mama.zdrav.mosreg.ru/) где можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.
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Лора Луганская