Репродуктивную диспансеризацию прошли уже 200 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Репродуктивную диспансеризацию в Московской области прошли уже почти 200 тыс. человек. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ходе диагностики женщины консультируются с акушером-гинекологом, проходят УЗИ органов малого таза и молочных желёз, а также цитологическое исследование. Мужчинам доступна консультация врача-уролога, а при необходимости пациента направят на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
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«Пройти репродуктивную диспансеризацию могут жители региона в возрасте от 18 до 49 лет. Это особенно важно при планировании будущей беременности не только для женщин, но и для мужчин. Пройти диагностику в регионе можно бесплатно, по полису ОМС. Всего с начала года в Подмосковье репродуктивную диспансеризацию прошли почти 200 тыс. человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться можно на портале «Здоровье» , по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
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Лора Луганская