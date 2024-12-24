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Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии и заменить наказание на принудительные работы, пишет Mash.
В конце января 2024 года Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову, назначив ему 4 года общего режима и ограничив его на три года в управлении интернет-сайтами. Обвинение заключалось в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.
Через своего адвоката Стрелков подал прошение о замене наказания. Он просит освободить его из колонии и заменить оставшийся срок на принудительные работы. Стрелков уточнил, что в колонии освоил профессии швейника и электрика.
Представитель Стрелкова Александр Молохов направил ходатайство в Кирово-Чепецкий суд.
Стрелков уже отбыл половину назначенного срока.
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Через своего адвоката Стрелков подал прошение о замене наказания. Он просит освободить его из колонии и заменить оставшийся срок на принудительные работы. Стрелков уточнил, что в колонии освоил профессии швейника и электрика.
Представитель Стрелкова Александр Молохов направил ходатайство в Кирово-Чепецкий суд.
Стрелков уже отбыл половину назначенного срока.
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Элина Позднякова