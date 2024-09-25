Игорь Стрелков стал электриком в колонии

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Осужденного за экстремизм экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) перевели из тюремных портных в электрики. Об этом информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката осужденного.
Уточняется, что на сегодняшний день Стрелков обучается на электрика, продолжая работать в швейном цеху. Ожидается, что в дальнейшем заключенный будет обслуживать оборудование на своем нынешнем месте работы, а также токарные станки и иное оборудование.
Согласно информации источника, ближе к концу этого года Стрелков намерен попросить заменить ему остаток срока на исправительные работы.
Напомним, Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали в июле 2023 года. 25 января текущего года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Свою вину мужчина не признал.
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Согласно информации источника, ближе к концу этого года Стрелков намерен попросить заменить ему остаток срока на исправительные работы.
Напомним, Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали в июле 2023 года. 25 января текущего года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Свою вину мужчина не признал.
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Екатерина Коршунова