Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался на боли в сердце

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался в колонии на боли в сердце. Как пишет Shot, у бывшего министра обороны Донецкой народной республики участились приступы стенокардии на фоне ишемии.
Кроме того, у 53-летнего заключенного стала отниматься рука, и появилась сильная одышка. Сторона защиты настаивает на его переводе в больницу для срочной операции на сердце.
Адвокат уточнил, что Стрелкову-Гиркину, скорее всего, необходимо шунтирование или же стентирование. Это станет известно, когда проведут детальное обследование, однако оно невозможно в тюрьме.
До этого сообщалось, что Стрелков-Гиркин продолжает обучение на электрика.
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Адвокат уточнил, что Стрелкову-Гиркину, скорее всего, необходимо шунтирование или же стентирование. Это станет известно, когда проведут детальное обследование, однако оно невозможно в тюрьме.
До этого сообщалось, что Стрелков-Гиркин продолжает обучение на электрика.
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Никита Кротов