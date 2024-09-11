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Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону спецоперации из колонии

11 сентября 2024, 12:15
Фото: istockphoto/OlFedv

Фото: istockphoto/OlFedv

Игорь Стрелков получил отказ в ответ на свою просьбу об отправке его в зону специальной военной операции из колонии в Кировской области, где он отбывает срок заключения.


По словам бывшего министра обороны ДНР, он дважды обращался с просьбой об отправке в зону СВО к представителям военкоматов, посещавших исправительную колонию, но оба раза получил отказ, передаёт телеграм-канал Mash. Стрелкова несколько удивила формулировка отказа, прозвучавшая во второй раз: «Полковники нам не нужны». Его недоумение вызвало то, что военкомы, мотивируя отказ, не упомянули экстремистскую статью, по которой Гиркин отбывает срок.

Ранее супруга заключённого также опровергала информацию о его возможной отправке в зону спецоперации, напомнив, что этого не позволяет сделать статья, по которой он осуждён. Напомним, Стрелков приговорён к четырём годам и 11 месяцам лишения свободы за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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#военком
#колония
Прокурор запросил 20 лет для экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку
11 сентября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Alexandr Lebedko

Государственное обвинение в ходе прений сторон запросило в качестве наказания 20 лет колонии для бывшего следователя Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении рекордной взятки в биткоинах.
Дело рассматривается в Балашихинском городском суде Московской области, передаёт РИА Новости. Кроме 20 лет, которые подсудимый должен будет отбывать в колонии строгого режима, гособвинение просит также назначить ему штраф в размере 500 миллионов рублей.

Бывшим работникам Следственного комитета РФ Марату Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяется несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств. В частности, они вымогали у хакерской группировки Infraud Organization взятку в размере 2 718 биткоинов. Получали они мзду и в долларах. По данным следствия, общая сумма взяток составила 7,3 миллиарда рублей. Это крупнейшая сумма взяток, когда-либо фигурировавшая в российском судопроизводстве.

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#взятка
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В Подмосковье выполнили план ремонта региональных дорог по нацпроекту
11 сентября 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, в рамках работ заменили покрытие на 231 участке.
«Специалисты Мосавтодора уложили более 665 км асфальтобетонного покрытия на 231 участке региональных дорог. Это дороги в черте населённых пунктов, подъезды к ним, а также дороги у социально значимых объектов. В рамках программы регионального ремонта по итогам голосования жителей на портале «Добродел» обновили покрытие на 47 участках дорог суммарной протяжённостью более 170 км», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, сейчас завершается обустройство обочин и нанесение разметки на отремонтированных участках.

Как отметили в министерстве, самый большой объём ремонта по нацпроекту выполнили в четырёх городских округах - Можайском, Истре, Солнечногорске и Луховицах.

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#московская область
#минтранс мо
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Началась церемония прощания с ведущим «Клуба веселых и находчивых» Масляковым
11 сентября 2024, 12:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Началась церемония прощания с российским ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. Об этом пишет РИА Новости.
8 сентября Международный союз КВН сообщил о кончине Александра Маслякова. Его сын подтвердил скорбное известие. Церемония прощания проходит в концертном зале «Планета КВН». На здании установили черно-белый портрет Маслякова.

На церемонии собрались коллеги и друзья. Среди присутствующих: директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. С 2013 по 2017 год он занимал пост директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН». На протяжении последних двух лет боролся с онкологическим заболеванием.

На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет Маслякова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#церемония
#квн
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Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Минздрав: Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
11 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/Vicky Gosselin

Статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире. Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня можно с уверенностью говорить, что Россия не является одной из самых пьющих стран в мире», — сказал он на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости.

По его словам, в 90-х годах существовала такая фигура речи, которая была довольно близка к правде, поскольку Россия отличалась чрезвычайно высоким потреблением алкоголя.

Он отметил, что в 2023 году потребление алкоголя в стране составляет около 8,4 литра. Салагай пояснил, что в начале 2000-х годов показатели были в двузначных цифрах. Кроме того, он добавил, что заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом в России последовательно снижается.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя не достигшими 21 года гражданами подготовят в Госдуме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#нарколог
#законопроект
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В Клину и Одинцовском районе идёт процесс очистки рек
11 сентября 2024, 11:40

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Московской области продолжаются работы по очистке русел рек Сестра в городском округе Клин и Ликова в Одинцовском городском округе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Длина участка Сестры составляет 9 686 метров, очистка началась после окончания нереста и проводится компанией «Реновация».

Донные отложения извлекаются многофункциональным земснарядом «Watermaster». На данный момент проведена ликвидация аварийных растений, выемка грунта объёмом 19 000 кубометров и срезание водной растительности на площади 1,8 гектара.

Завершение работ запланировано на осень следующего года.

Участок реки Ликовы длиной 5 010 метров был очищен компанией «Сибос», донные отложения извлекались многофункциональным земснарядом.

Аварийная растительность была ликвидирована на площади более 10 000 квадратных метров, вывезено свыше 3 000 кубометров донных отложений и утильных автомобильных покрышек.

В результате работы были проведены на участке реки протяжённостью 5 030 метров, и сейчас идёт приёмка выполненных работ.

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#реки
#участок
#клин
#одинцово
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные дети-сироты станут участниками проекта «Чужих детей не бывает»
11 сентября 2024, 11:33

Фото: iStock / fizkes

Проект «Чужих детей не бывает» стартует для детей от 3 до 18 лет, проживающих без родителей в социальных центрах Подмосковья в городских округах Домодедово и Чехов. Проект нацелен на развитие у них функциональных навыков, сообщили в пресс-службе его организаторов.
«Мероприятия будут проходить с участием группы волонтёров. Дети росли не в семье или в дисфункциональной семье, поэтому лишены возможности естественного приобретения функциональных навыков – бытовых, социальных и интеллектуальных. Между тем без таких навыков невозможно полноценно существовать в современном обществе. Важно приобрести эти навыки своевременно», – говорится в сообщении.
В проекте представлены такие группы навыков, как бытовые (самообслуживание, гигиена, готовка еды); социальные (взаимодействие с обществом, природой); интеллектуальные (мышление, креативность, расширение кругозора).

Среди методов развития навыков - постановка спектаклей кукольного театра; квесты, конкурсы, мастер-классы, мероприятия на природе; кулинарные мастер-классы; мероприятия по развитию навыков гигиены, ухода за собой и здоровья. Предусмотрены встречи со стоматологом, спасателем и косметологом.

Как отметили организаторы, в мероприятиях будет участвовать сменный состав детей, проживающих в социальных центрах Домодедова и Чехова.

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#дети-сироты
#социальная поддержка
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
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Клинский офис МосОблЕИРЦ обеспечили терминалами для приёма банковских карт
11 сентября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

POS-терминалы, через которые принимается оплата по банковской карте, установили в клинском офисе МосОблЕИРЦ, так что теперь здесь можно не только получить разъяснения по начислениям за ЖКУ и передать показания приборов учёта, но и оплатить счета без комиссии, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Территориальное управление МосОблЕирц в Клину дважды признавалось лучшим. Клинским специалистам удавалось добиться высоких показателей по десяти критериям, главный из которых — качество обслуживания клиентов», — отметила начальница управления МосОблЕИРЦ «Клин» Татьяна Благих.
Клинский офис МосОблЕирц может принять в день до 300 человек, в помещении обустроен уютный зал ожидания, есть компьютер для посетителей с выходом в интернет, а также терминалы оплаты и электронной очереди.

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#клин
#банковская карта
#мособлеирц
#жкх
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Вице-премьер Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Савельев: Проезд по ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет стоить 10 тысяч рублей
11 сентября 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Rafal Ganowski

Билет на поезд, который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной магистрали, будет стоить в пределах десяти тысяч рублей. Об этом сообщил вице-прмьер РФ Виталий Савельев.
В разговоре с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) он рассказал, что такая стоимость проезда по ВСМ рассчитана в рамках финансовой модели проекта. По словам заместителя главы российского правительства, для реализации проекта ВСМ привлечены достаточно серьёзные инвестиции. Затраты на строительство магистрали планируются в размере 1,5 триллиона рублей. Если же учесть ещё и сопутствующие затраты, то общая стоимость проекта составит 1,755 триллиона рублей, сказал Савельев.

Старт началу строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург дал 14 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин. На данный момент в России нет ни одной скоростной железной дороги со скоростью поездов свыше 250 километров в час.

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#москва
#строительство
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#рф
#петербург
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Священники не разводятся: экс-супруга Львовой-Беловой ждёт трудная судьба из-за свадьбы с Малофеевым
11 сентября 2024, 11:06

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

8 сентября бизнесмен и учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченном по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Торжество состоялось на вилле «Ротонда» в элитном поселке Довиль в Подмосковье.
39-летняя Мария уже была замужем за священником Павлом Когельманом. Сейчас ему 42 года, в своём Телеграм-канале он не комментирует происходящее и публикует нейтральные картинки. В материале «Радио 1» расскажем, что ждет Павла после развода с Львовой-Беловой.

Разведенных священников не бывает

Павел — бывший программист, который стал священнослужителем РПЦ, в настоящее время он настоятель храма в «Новых берегах». Пара познакомилась в 2002 году в церковном хоре в пензенском храме святителя Митрофана Воронежского, где пела Мария. Через год Мария и Павел поженились и повенчались. У пары родилось пять собственных детей, пятерых они взяли из детских домов. Помимо этого, Мария и Павел являются опекунами 13 детей с инвалидностью.

Согласно всем канонам православия, разведённых священников не бывает. И жениться повторно священники тоже не могут.

«В РПЦ второбрачие невозможно. Для священников может быть только единственный брак. Поэтому, если от священнослужителя по любой причине уходит жена, ему остается единственный путь: постричься в монахи», — рассказал «КП» Сергей Бычков, историк Русской православной церкви.
Он добавил, что нет никаких исключений, даже если священник стал вдовцом.

«Возможно, развод на себя получил Малофеев, как человек верующий и православный, не исключено, что он захотел повенчаться со своей новой женой и получил благословение на это», — отметил Бычков.
Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану
Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану
Он пояснил, что на мероприятии Малофеева были действующие священнослужители, которые не пошли бы на свадьбу, будучи против венчания олигарха с матерью пятерых детей и бывшей матушкой.

В редких случаях, когда священник оставлялся один или заводил любовницу, его не лишали служения. В качестве примера историк привел знаменитого попа Гапона, который после смерти жены стал сожительствовать с несовершеннолетней курсисткой Александрой Уздалевой, которую позже объявил гражданской женой.

«Петербургский митрополит Антоний (Вадковский) хотел запретить ему служение, но за Гапона вступилось всесильное министерство внутренних дел — и он остался служить, вероятно, не просто так, а в обмен на плодотворное сотрудничество», — пояснил эксперт.

С кем останутся дети Марии Львовй-Беловой

Касаемо общих детей Павла и Марии, Бычков заявил, что пока их судьба неизвестна. Он пояснил, что миряне делят детей и имущество в суде, но, вероятно, Мария не будет претендовать на какую-то собственность бывшего супруга.

«Но предполагаю, что дети останутся с матерью, так как возникают вопросы о том, как целибатный священник сможет воспитывать их без женщины. Тем более что детей много и для ухода за ними необходимы дополнительные ресурсы: кормление, стирка, прогулки», — пояснил собеседник.
Фото: istock / Bill_Anastasiou
Если же Павел захочет принять постриг, то будет принято решение лишить его сана и он станет мирянином. В таком случае можно будет жениться повторно и жить, как захочется. Историк пояснил, что ряд вдовцов-священнослужителей выбирает именно такой путь, понимая, что монашество требует полной преданности церкви и отреченности.

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