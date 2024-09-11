Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону спецоперации из колонии

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Игорь Стрелков получил отказ в ответ на свою просьбу об отправке его в зону специальной военной операции из колонии в Кировской области, где он отбывает срок заключения.
По словам бывшего министра обороны ДНР, он дважды обращался с просьбой об отправке в зону СВО к представителям военкоматов, посещавших исправительную колонию, но оба раза получил отказ, передаёт телеграм-канал Mash. Стрелкова несколько удивила формулировка отказа, прозвучавшая во второй раз: «Полковники нам не нужны». Его недоумение вызвало то, что военкомы, мотивируя отказ, не упомянули экстремистскую статью, по которой Гиркин отбывает срок.
Ранее супруга заключённого также опровергала информацию о его возможной отправке в зону спецоперации, напомнив, что этого не позволяет сделать статья, по которой он осуждён. Напомним, Стрелков приговорён к четырём годам и 11 месяцам лишения свободы за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
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