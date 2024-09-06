Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что адвокатам подсудимого удалось добиться такого разрешения от всех профильных ведомств. В результате переговоров Стрелкову заменили тюремное заключение на службу в зоне СВО. Фактически, данный вопрос уже окончательно решён, однако остаётся ряд формальностей.
Ранее сообщалось, что в конце августа Стрелкова признали склонным к побегу. Однако спустя несколько дней этот статус был снят, благодаря вмешательству его адвокатов.
Суд в январе приговорил экс-министра обороны ДНР к четырём годам лишения свободы за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
В настоящее время он пока находится в колонии города Кирово-Чепецк в Кировской области.
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Ранее сообщалось, что в конце августа Стрелкова признали склонным к побегу. Однако спустя несколько дней этот статус был снят, благодаря вмешательству его адвокатов.
Суд в январе приговорил экс-министра обороны ДНР к четырём годам лишения свободы за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
В настоящее время он пока находится в колонии города Кирово-Чепецк в Кировской области.
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Анастасия Чинкова