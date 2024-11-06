Игорю Стрелкову отказали в кассационной жалобе

Игорь Стрелков (фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу защиты на приговор бывшему министру обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости.
«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — вынесла вердикт судебная коллегия.
В конце января Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову, назначив ему 4 года общего режима и ограничив его на три года в управлении интернет-сайтами. Обвинение заключалось в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.
Позднее решение судов первой инстанции подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, после чего приговор вступил в силу.
Стрелкова этапировали в исправительную колонию №5, расположенную в Кирово-Чепецке Кировской области, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Обвинения были выдвинуты в связи с двумя постами в Telegram, однако сам Стрелков свою вину отверг.
Его задержали 21 июля 2023 года, и в тот же день он был арестован.
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