«Игра в шпионов»: Россиянам раскрыли излюбленную тактику мошенников

14 ноября 2026, 18:36

Доцент Щербаченко: мошенники заманивают жертв «секретными операциями»

Фото: Istock/artoleshko

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что мошенники заманивают жертв, предлагая им участие в секретных операциях.





В беседе с NEWS.ru специалист пояснил, что аферисты разыгрывают остросюжетные драмы и втягивают людей в опасные игры, которые могут закончиться тюремным сроком.

«Сценарий похож на голливудский фильм: вам звонит «сотрудник спецслужб», требует соблюдать строжайшую секретность, выдает кодовые слова и даёт «важные задания». Вас могут попросить забрать подозрительную посылку, оставить где-то предмет или даже совершить противоправные действия под предлогом «помощи следствию», — рассказал доцент.