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«Нельзя затягивать»: Россиянам объяснили, как действовать при затоплении квартиры

Специалист по ЖКХ Бондарь рассказал, как действовать при затоплении квартиры
Фото: Istock/AndreyPopov

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что при затоплении квартиры важно сразу зафиксировать ущерб и правильно определить виновника.



В беседе с RT Бондарь заявил, что сначала нужно отключить электричество в щитке, а затем попросить соседей сверху перекрыть воду.

«Если дома никого нет, вскрывать чужую дверь нельзя. Надо сразу позвонить в аварийную службу вашей управляющей компании или ТСЖ. Запишите номер заявки и фамилию диспетчера. Приехавшая бригада сможет перекрыть общий стояк и остановить течь», — отметил он.
Далее специалист сообщил о необходимости убрать технику и документы из-под воды и снять видео с места аварии. УК должна составить акт о заливе в течение 12 часов после звонка. По словам эксперта, важно, чтобы в документе описали все повреждения и указали причину протечки.

Если виновник не оплатит ремонт добровольно, нужно обращаться к независимому оценщику. Бондарь подчеркнул, что по ст. 1064 ГК РФ вред возмещает тот, кто его причинил. За имущество в квартире отвечает собственник, а за общий стояк или крышу — управляющая компания.
Ольга Щелокова

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