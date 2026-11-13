«Нельзя затягивать»: Россиянам объяснили, как действовать при затоплении квартиры

13 ноября 2026, 19:20

Специалист по ЖКХ Бондарь рассказал, как действовать при затоплении квартиры

Фото: Istock/AndreyPopov

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что при затоплении квартиры важно сразу зафиксировать ущерб и правильно определить виновника.





В беседе с RT Бондарь заявил, что сначала нужно отключить электричество в щитке, а затем попросить соседей сверху перекрыть воду.

«Если дома никого нет, вскрывать чужую дверь нельзя. Надо сразу позвонить в аварийную службу вашей управляющей компании или ТСЖ. Запишите номер заявки и фамилию диспетчера. Приехавшая бригада сможет перекрыть общий стояк и остановить течь», — отметил он.