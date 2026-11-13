«Нельзя затягивать»: Россиянам объяснили, как действовать при затоплении квартиры
Специалист по ЖКХ Бондарь рассказал, как действовать при затоплении квартиры
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что при затоплении квартиры важно сразу зафиксировать ущерб и правильно определить виновника.
В беседе с RT Бондарь заявил, что сначала нужно отключить электричество в щитке, а затем попросить соседей сверху перекрыть воду.
«Если дома никого нет, вскрывать чужую дверь нельзя. Надо сразу позвонить в аварийную службу вашей управляющей компании или ТСЖ. Запишите номер заявки и фамилию диспетчера. Приехавшая бригада сможет перекрыть общий стояк и остановить течь», — отметил он.Далее специалист сообщил о необходимости убрать технику и документы из-под воды и снять видео с места аварии. УК должна составить акт о заливе в течение 12 часов после звонка. По словам эксперта, важно, чтобы в документе описали все повреждения и указали причину протечки.
Если виновник не оплатит ремонт добровольно, нужно обращаться к независимому оценщику. Бондарь подчеркнул, что по ст. 1064 ГК РФ вред возмещает тот, кто его причинил. За имущество в квартире отвечает собственник, а за общий стояк или крышу — управляющая компания.