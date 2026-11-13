Названы простые способы защитить обувь от соли и реагентов зимой

13 ноября 2026, 20:06

Специалист Горященко: защитные кремы помогут уберечь обувь от соли и реагентов

Фото: Istock/Dima Berlin

Заместитель руководителя отраслевого испытательного центра текстильной и лёгкой промышленности Иван Горященко рассказал, что защитные спреи и обувные кремы помогают сохранить кожаную и замшевую обувь от соли и дорожных реагентов зимой.





В беседе с изданием «Абзац» Горященко рекомендовал ежедневно очищать обувь, правильно сушить её и наносить защитное средство.

«Основной принцип: заранее обработать обувь подходящим защитным средством, действие которого направлено на повышение гидрофобных свойств поверхности обуви, а следовательно, снижение проникновения реагентов. Необходим ежедневный уход: регулярно удалять загрязнения, правильно сушить и наносить защитное средство в виде крема или спрея. Одна пропитка не заменяет уход», — рассказал эксперт.