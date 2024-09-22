Игроки массово жалуются на раздачу токенов в Hamster Kombat

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Разработчики игры Hamster Kombat конвертировали накопленные игроками ресурсы в криптовалюту HMSTR, что вызвало негодование у геймеров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее, до фиксации прогресса в игре, разработчики сообщали, что основным источником прибыли в ходе раздачи станет показатель пассивного дохода в игре. Однако вскоре выяснилось, что за один миллион прибыли в час геймеры получили 2,2 доллара (около 203 рублей). Многие игроки поделились, что оставляли смартфоны включенными на ночь ради игры, что значительно ухудшило производительность их аккумуляторов. Таким образом, игра принесла больше вреда, нежели пользы.
Кроме того, игроки были недовольны тем, что одним из ключевых факторов дохода стал не пассивный дохов, а ключи.
Ещё одной причиной негодования геймеров стало то, что разработчики не предоставили криптовалюту тем, кто использовал автоматизированные средства добычи монет.
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Кроме того, игроки были недовольны тем, что одним из ключевых факторов дохода стал не пассивный дохов, а ключи.
Ещё одной причиной негодования геймеров стало то, что разработчики не предоставили криптовалюту тем, кто использовал автоматизированные средства добычи монет.
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Анастасия Чинкова