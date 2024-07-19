В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat

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Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить в России. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».
Суть игры заключается в том, что пользователи кликают по хомяку для добывания виртуальных монеток, которые потом, обещают организаторы, можно будет перевести в криптовалюту.
Аксаков призвал пресекать любые такие вещи в стране, поскольку они, по его мнению, являются явным мошенничеством.
Он подчеркнул, что это манипулирование теми гражданами, которые не хотят идти работать, а мечтают разбогатеть, играя в игры.
Также депутата насторожило то, что видеоролики «Хомячьих новостей» на YouTube, за которые обещают ещё больше виртуальной валюты, набирают рекордное число просмотров. Так, последний ролик набрал более пяти миллионов просмотров менее чем за сутки.
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Аксаков призвал пресекать любые такие вещи в стране, поскольку они, по его мнению, являются явным мошенничеством.
Он подчеркнул, что это манипулирование теми гражданами, которые не хотят идти работать, а мечтают разбогатеть, играя в игры.
Также депутата насторожило то, что видеоролики «Хомячьих новостей» на YouTube, за которые обещают ещё больше виртуальной валюты, набирают рекордное число просмотров. Так, последний ролик набрал более пяти миллионов просмотров менее чем за сутки.
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Анастасия Чинкова