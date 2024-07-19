Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat

В Госдуме призвали запретить игру Hamster Kombat

Депутат Аксаков предложил запретить игру Hamster Kombat
19 июля 2024, 11:44
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить в России. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».
Суть игры заключается в том, что пользователи кликают по хомяку для добывания виртуальных монеток, которые потом, обещают организаторы, можно будет перевести в криптовалюту.

Аксаков призвал пресекать любые такие вещи в стране, поскольку они, по его мнению, являются явным мошенничеством.



Он подчеркнул, что это манипулирование теми гражданами, которые не хотят идти работать, а мечтают разбогатеть, играя в игры.

Также депутата насторожило то, что видеоролики «Хомячьих новостей» на YouTube, за которые обещают ещё больше виртуальной валюты, набирают рекордное число просмотров. Так, последний ролик набрал более пяти миллионов просмотров менее чем за сутки.

Читайте также:

Мошенники стали использовать игру Hamster Kombat для обмана пользователей

Россиян предупредили о мошенничествах в игре в «хомяка»

Россияне массово скупают массажёры для тапания хомяка
#госдума
#telegram
#игра
#мошенники
#россияне
В подмосковном посёлке Всеволодово построят котельную
19 июля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную построят в посёлке Всеволодово городского округа Электросталь, в настоящее время ведётся поиск подрядчика: извещение о проведении электронных торгов на проведение работ опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить в микрорайоне Центральный посёлка Всеволодово котельную мощностью 35 МВт и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Завершение строительства запланировано на 2025 год.

Начальная цена лота составляет 258 миллионов 119 тысяч 983 рубля, заявки принимаются до 26 июля.

Читайте также:

В Сергиевом Посаде завершают строительство корпуса Физмат-лицея на 525 мест

В новой школе на 1100 мест в Жуковском начали расставлять мебель

Насосные станции в ЖК «Белые Росы» в Котельниках достроят к середине сентября
#котельная
#строительство
#электросталь
#комитет по конкуретной политике мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МЧС Крыма отправил в отставку своего помощника за езду без прав
19 июля 2024, 11:26

Фото: istockphoto / DmyTo

Глава МЧС Крыма Садаклиев уволил помощника, задержанного за езду без прав.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев объявил об увольнении своего помощника Ингмара Левчика в своём Telegram-канале. Ранее Левчик был задержан за вождение без прав.

«В связи с выявленными фактами, вызвавшими общественный резонанс, было принято решение расторгнуть трудовые отношения с помощником И. Левчиком. Приказ об увольнении уже подписан», — сообщил Садаклиев.

Согласно информации, полученной от источника РИА Новости в министерстве, Левчик был задержан при вождении без прав. В прошлом году его лишили водительского удостоверения.

Читайте также:

Bild: аэропорт Берлина приостановил работу из-за глобального технического сбоя

По всему миру произошел глобальный сбой в работе связи, банков и авиакомпаний

Мошенники стали реже звонить россиянам после ударов по ГЭС и ТЭЦ на Украине
#министр
#отношения
#telegram
#новости
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В работе Windows произошел глобальный сбой
Массовый сбой Windows затруднил работу в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ
19 июля 2024, 11:24

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

В работе операционной системы Windows произошел глобальный сбой, который осложнил работу нескольких отраслей, в особенности в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ. Об этом информирует американский портал The Verge.
Согласно информации источника, причиной массового сбоя могло стать последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Уточняется, что большинство устройств по всему миру произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.

Индийская авиакомпания SpiceJet также заявила о технических проблемах в результате масштабного сбоя.

Ранее стало известно, что пользователи интернета в РФ пожаловались на массовый сбой в работе интернета. Техническую проблему обнаружили в работе «.ru» доменов.

Читайте также:

Россияне пожаловались на глобальный сбой в работе интернета

На Кубани зафиксировали хакерскую атаку на радиостанции

Хакеры использовали 30 тысяч компьютеров для мощной DDoS-атаки
#сбой
#компании
#авиакомпания
#россияне
#пользователи
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: аэропорт Берлина приостановил работу из-за глобального технического сбоя
19 июля 2024, 11:13

Фото: iStock/Chalabala

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта временно приостановил работу из-за технического сбоя. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что воздушная гавань закрыта как для приёма, так и для запуска самолётов.

Радиостанция RBB также сообщает, что причиной закрытия аэропорта стал массовый сбой сервера, из-за чего пришлось запустить аварийные системы. Также ожидаются задержки в регистрации пассажиров.

На сервисе Flightradar можно заметить, что прибывающие самолёты были перенаправлены. В первую очередь речь идёт о суднах, прибывающих из Кёльна, Вены, Осло и Франкфурта-на-Майне.

В настоящее время точная причина сбоя не выяснена. Однако Bild указывает на то, что это связано с нарушениями работы операционных систем Microsoft для ПК, которые наблюдаются по всему миру.

Читайте также:

По всему миру произошел глобальный сбой в работе связи, банков и авиакомпаний

Пользователи в РФ массово жалуются на сбои в работе Xiaomi

В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран
#сбой
#аэропорт
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Усугубить проблему»: Кинолог рассказал, когда собаку нельзя брать на руки
Кинолог Голубев: собаку нельзя поднимать за передние лапы или подмышки
19 июля 2024, 11:11

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Зачастую владельцы небольших собак носят своих любимцев на руках. Это можно заметить и на прогулке с более крупными собаками, когда собаковод, пытаясь оградить питомца от опасности или чтобы преодолеть препятствие, берет собаку на руки.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ношение собаки на руках может негативно сказаться на привычках питомца.

«Если у собаки есть проблемы с привязанностью или другие поведенческие проблемы, постоянное ношение на руках может усугубить проблему. Но если у собаки нет выраженных проблем и она здорова, то потребность постоянно сидеть на руках у хозяина им не грозит», — прокомментировал эксперт.

Помочь справиться со страхом

Иногда, чтобы защитить собаку от другого питомца на улице, собаководы берут животное на руки. Таким образом они прекращают конфликт и уходят гулять в другое место. Некоторые считают, что подобным поведением можно закрепить страх у собаки перед сородичами. Но страх может закрепиться только в том случае, если владелец сам испугался и в панике хватает свою собаку, чтобы убежать. Все это сработает на подкрепление страха, даже если питомца не взять в руки, а просто резко дернуть за поводок и убежать. В критический момент, когда собаке страшно, она будет искать защиту и убежище рядом с надежным человеком — ее хозяином. И, если он может обеспечить эту потребность спрятаться, то формируется прочная привязанность.

Передвижения на руках у хозяина

Есть и те собаки, которых хозяин очень часто носит на руках без повода. Кажется, что такие питомцы просто не могут передвигаться не самостоятельно. Но на деле всё абсолютно не так. У каждой здоровой собаки есть естественная потребность в получении новой информации, этим питомцы занимаются на улице во время прогулки. Обнюхивать других животных или изучать метки на руках у хозяина просто неудобно. Поэтому в любом случае собака будет проситься слезть с рук и походить самостоятельно. Привычка сидеть на руках может закрепиться, но она не будет критической, если питомец здоров физически и у него нет никаких поведенческих проблем.

Как правильно брать собаку

Чтобы поднять питомца, занесите руку под область задней части живота с одной стороны собаки, а затем под переднюю, после этого берите питомца на руки. Не держите собаку зажатой в подмышке или вертикально, прижимая её к телу, это может быть вредно для здоровья питомца. Собаке при перемещении необходимо подпирать спину и передние лапы в естественном положении. Помните: нельзя поднимать собаку за передние лапы или подмышки.

Читайте также:

Кинолог рассказал, как не допустить конфликт между двумя питомцами в одном доме

Кинолог Фокин предложил решение проблемы купания питомцев на общественных пляжах

«Определяют уровень сахара в крови»: Кинологи раскрыли удивительные способности собак
#собаки
#животное
#страх
#собака
#конфликт
#кинологи
#питомцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На 11 дорогах Подмосковья восстановили освещение
19 июля 2024, 11:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные линии освещения отремонтировали на одиннадцати региональных дорогах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уличные фонари починили, в частности, на проспекте Победы и на улице Андропова в Ступине, на улице Марины Цветаевой в Королёве, улице Ленина в Волоколамске, Железнодорожной в Серебряных Прудах, Набережной в Солнечногорске и Высоковольтной в Дмитрове», — говорится в сообщении.
Кроме того, наружное освещение восстановили на дорогах в деревне Гридино городского округа Егорьевск, в деревне Пирогово округа Мытищи, деревне Дашковка округа Серпухов и в деревне Мостищи округа Коломна.

Читайте также:

В Подмосковье на 60 переходах через пути нанесли предупреждающие надписи

В Подмосковье завершили строительство 14 тротуаров вдоль региональных дорог

На семи дорогах Подмосковья отремонтировали «лежачих полицейских»
#дороги
#освещение
#ремонт дорог
#автодор
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хабаровские врачи спасли пациентку, полностью остановив её кровообращение
19 июля 2024, 11:00

Фото: iStock/Gumpanat

Российские врачи спасли жизнь пациентке, полностью остановив ей кровообращение. Об этом сообщили в Минздраве России.
Отмечается, что операцию провели в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Хабаровске.

У 47-летней женщины обнаружили доброкачественную опухоль матки, которая занимала всю брюшную полость, а также серьёзные проблемы с сердцем. Для удаления флотирующего тромба, который в любой момент мог привести к закупорке лёгочной артерии, врачи приняли решение краткосрочно полностью остановить кровообращение пациентки.

Медикам удалось полностью удалить тромб на втором этапе комбинированной операции в условиях искусственного кровообращения.

В результате операция прошла успешно, восстановление шло без осложнений. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами

Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле

В Балашихе спасли пациента с массивным носовым кровотечением
#россия
#врачи
#хабаровский край
#минздрав рф
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посаде завершают строительство корпуса Физмат-лицея на 525 мест
19 июля 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус Физико-математического лицея, рассчитанный на 525 учеников, возводят в Сергиевом Посаде, в настоящее время общая строительная готовность объекта превысила 90 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании ведутся электромонтажные работы, пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории обустраивают спортивные и детские игровые площадки, а также проводят благоустройство», — говорится в сообщении.
В корпусе размещаются учебные кабинеты, лаборатории, зал для занятий робототехникой и инженерная, а также мастерские, актовый и спортивный залы и библиотека с ИТ-зоной.

Корпус должны сдать в эксплуатацию до начала учебного года.

Читайте также:

В новой школе на 1100 мест в Жуковском начали расставлять мебель

Воробьёв назвал сроки открытия кампусов Технолицея им. Долгих для педагогов и учащихся

Строительная готовность школы в красногорской деревне Сабурово превысила 85%
#сергиев посад
#физтех
#строительство
#лицей
#министерство строительного комплекса мо
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По всему миру произошел глобальный сбой в работе связи, банков и авиакомпаний
19 июля 2024, 10:41

Фото: iStock/Sashkinw

В США, Германии, Австралии и других государствах сообщают о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Об этом информирует телеканал ABC.
Согласно информации источника, технический сбой связан с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, что привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.

Массовый сбой также произошел в работе операционной системы Windows, что усложнило функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслях. Индийская авиакомпания SpiceJet также заявила о технических проблемах.

Ранее сообщалось, что пользователи интернета в России пожаловались на массовый сбой в работе сети. Сбой произошёл в работе «.ru» доменов.

Читайте также:

Мошенники стали реже звонить россиянам после ударов по ГЭС и ТЭЦ на Украине

На Кубани зафиксировали хакерскую атаку на радиостанции

Россияне пожаловались на глобальный сбой в работе интернета
#мошенники
#сбой
#сми
#авиакомпания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф