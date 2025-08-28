Игрушки против нефти: владелец бренда Labubu стал богаче основателя «Лукойла»
Владелец популярного мирового бренда Labubu и глава китайского производителя мягких игрушек Pop Mart Ван Нин обогнал основателя российского энергетического гиганта «Лукойл» Вагита Алекперова по состоянию. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров (Billionaires Index, BBI) от агентства Bloomberg.
К концу августа капитал Вана Нина составил 26,5 миллиарда долларов – за год его состояние увеличилось на рекордные 18,8 миллиарда. Это позволило предпринимателю занять 85-е место в списке богатейших людей мира.
Капитал Вагита Алекперова за восемь месяцев 2025 года вырос на 221 миллион долларов и достиг 25,5 миллиарда, что обеспечило ему 89-е место в рейтинге. Таким образом, Ван Нин опередил российского бизнесмена на четыре строчки и превзошёл его по состоянию на один миллиард долларов.
Аналитики Bloomberg ранее отмечали пятикратный рост чистой прибыли Pop Mart. По итогам первой половины 2025 года прибыль компании выросла на 397%, а выручка – более чем втрое, до 1,93 миллиарда долларов. Такой стремительный рост эксперты связывают с эффективной маркетинговой стратегией производителя.
Особый интерес покупателей вызывают так называемые «слепые коробки» с игрушками Labubu – остроухими и зубастыми монстрами, содержимое которых остаётся загадкой до момента распаковки. Эта концепция привлекает не только детей, но и коллекционеров, что способствует высокому спросу на продукцию Pop Mart.
