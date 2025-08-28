Игрушки против нефти: владелец бренда Labubu стал богаче основателя «Лукойла»

28 августа 2025, 14:31

BBI: Состояние Ван Нина превысило капитал Вагита Алекперова

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владелец популярного мирового бренда Labubu и глава китайского производителя мягких игрушек Pop Mart Ван Нин обогнал основателя российского энергетического гиганта «Лукойл» Вагита Алекперова по состоянию. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров (Billionaires Index, BBI) от агентства Bloomberg.