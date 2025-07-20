Объём продаж Лабубу на Wildberries уже превысил 1,5 млрд рублей
Объём продаж популярных игрушек Лабубу на маркетплейсе Wildberries в 2025 году уже превысил 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что бурный рост продаж начался в мае 2025 года. В этот период, по сравнению с апрелем, продажи игрушек увеличились на 4700%. Впервые же на торговой площадке трендовый монстрик появился ещё в июле 2024 года, но из-за отсутствия ажиотажа вокруг него продажи были минимальными.
В июне этого года популярность Лабубу продолжила расти. Рост продаж составил 1190%, в сравнении с маем. Оборот уже достиг миллиарда рублей.
При этом отметим, что Лабубу продаются и на других маркетплейсах, поэтому реальная стоимость, потраченная россиянами на эти игрушки, гораздо выше.
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