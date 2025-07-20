Объём продаж Лабубу на Wildberries уже превысил 1,5 млрд рублей

20 июля 2025, 16:27

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Объём продаж популярных игрушек Лабубу на маркетплейсе Wildberries в 2025 году уже превысил 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.