Игумен Силуан раскрыл значение ладаноделания

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Руководитель петербургской творческой мастерской «Русский ладан», председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и Святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан издал книгу «Вдыхая богослужение» об истории, секретах производства и значении фимиама.
Он также рассказал о ладаноделании и его роли в религии и церкви.
Кроме того, он подчеркнул, что великие религии всегда использовали ароматы.
А завтра, 17 октября, верующие отметят Ерофеев день. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день по традиции нельзя было приглашать в дом незнакомых людей, венчаться и играть свадьбы, чрезмерно физически трудиться, думать о плохом.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупреждал о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призывал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.
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«Мы помним высказывание священника Павла Флоренского о том, что богослужение – это синтез искусств. Ладаноделание и его использование в церкви – это разновидность церковного искусства, это то, что позволяет лучше понять происходящее в храме и прикоснуться к традициям христианского миссионерства. Ладан говорит о любви божией в этом мире, и он вписывается в общий комплекс средств, с помощью которых церковь говорит нам о боге», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» игумен Силуан.
Кроме того, он подчеркнул, что великие религии всегда использовали ароматы.
А завтра, 17 октября, верующие отметят Ерофеев день. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день по традиции нельзя было приглашать в дом незнакомых людей, венчаться и играть свадьбы, чрезмерно физически трудиться, думать о плохом.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупреждал о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призывал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.
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Мелисса Тимофеева