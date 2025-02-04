«Их надо уничтожать»: Милонов взялся за «Битву экстрасенсов»

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал навсегда закрыть телешоу «Битва экстрасенсов», а всех участников объявить экстремистами. По его словам, проект является абсолютно вредоносным для физического и психического здоровья.
«Эта передача должна быть объявлена экстремистской, а все участники этого шоу должны быть привлечены к ответственности за издевательство над людьми и попытку пропаганды антинаучных практик опасных для ментального, физического и психического здоровья граждан», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.Милонов добавил, что участники проекта — это мошенники, которые при помощи шоу зарабатывают себе популярность для дальнейшего обмана. Также он уточнил, что уже долгие годы пытается добиться закрытия телешоу, но пока не добился окончательного успеха.
«Данная передача не то чтобы экстремистская, она просто призывает к опосредованному суициду. Мы знаем, что львиная доля этих экстрасенсов пытаются просто заработать. И их надо уничтожать как отрасль, но это надо решать на уровне системы», — подчеркнул депутат Госдумы.Читайте также:
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