«Гренландская народная республика»: Милонов предложил новый субъект РФ

Виталий Милонов (фото: соцсети)
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии вступить в состав Российской Федерации, чтобы выйти «из-под пяты датских оккупантов» и получить надежную защиту. По его мнению, остров мог бы присоединиться к России как Гренландская народная республика.
«Штаты находятся в глубочайшем экономическом и политическом кризисе, возникшем в результате правления Джо Байдена. То есть Россия является единственным нормальным государством с устойчивой экономикой и политической системой, которое может поддержать наш общий этнос. Этнос, который живет и в России, и в Гренландии. Этот этнос называется «инуиты» или «эскимосы», как у нас принято», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».Милонов добавил, что Дания не может обеспечить Гренландии надежной защиты и поддержки, так как отдала все свое оружие Украине и перестала быть полноценным государством.
При этом президент США Дональд Трамп, по словам депутата, не сможет заполучить остров, так как проживающий на нем народ защищен международным правом и уставом ООН.
«Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например — Гренландская народная республика. <…> Россия и Гренландия — это одна страна», — подчеркнул Милонов.Читайте также:
Милонов заявил, что Трамп проникся его идеями и оставил в США лишь два гендера
Милонов взялся за борьбу с бодипозитивом
SHOT: Депутат Милонов на новогодних каникулах отправится по борделям
Данил Пономарев