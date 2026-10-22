ИИ-Достоевский станет постоянным экспертом на российском телеканале

22 октября 2026, 11:47

Симоньян показала ИИ-Достоевского, который станет постоянным экспертом на RT

Кадр из видео: Телеграм/margaritasimonyan

Русский классик Федор Достоевский станет постоянным политическим экспертом на RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.





В своем телеграм-канале она выложила сгенерированное видео, в котором литератор приводит фрагменты из собственного «Дневника писателя». В ролике Достоевский рассуждает о русских людях, которые «нагоняли на себя европейские вкусы», ориентируясь на европейцев.

«Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» — говорит писатель.