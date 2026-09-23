Россияне рассказали, в каких условиях проходили их командировки
Почти 26% россиян, ездивших в рабочие поездки, размещались в одном гостиничном номере сразу с несколькими коллегами. Еще четверть опрошенных останавливалась в отелях невысокого уровня, поскольку не могла выбрать другой вариант проживания.
В беседе с «Газетой.Ru» представители онлайн-сервиса для организации командировок Smartway сообщили, что за последние десять лет условия служебных поездок заметно улучшились. Такую оценку дали 41% участников исследования.
Еще 19% респондентов вспомнили длительные поездки в плацкартных вагонах. Иногда дорога занимала несколько суток. Каждый восьмой участник опроса, или 13%, рассказал, что тратил личные деньги на питание во время рабочей поездки.
Сохранение прежних условий отметили 17% россиян. Лишь 5% считают, что раньше командировки проходили комфортнее. Среди причин они назвали более высокие выплаты и широкий выбор интересных направлений.
Хотя бы один раз в служебную поездку отправлялись 55% опрошенных. В исследовании Smartway участвовали 1,5 тысячи россиян.
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