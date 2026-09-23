Россияне рассказали, в каких условиях проходили их командировки

23 сентября 2026, 08:24

Каждый четвертый россиянин делил гостиничный номер с коллегами в командировке

Фото: iStock/Drazen Zigic

Почти 26% россиян, ездивших в рабочие поездки, размещались в одном гостиничном номере сразу с несколькими коллегами. Еще четверть опрошенных останавливалась в отелях невысокого уровня, поскольку не могла выбрать другой вариант проживания.