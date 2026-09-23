Родители массово скрывают от школ диагнозы детей, чтобы «не испортить им жизнь»

23 сентября 2026, 09:00

Фото: Istock/hxdbzxy

Родители массово скрывают от школ аутизм, СДВГ и задержки в развитии у детей, чтобы диагнозы «не испортили им жизнь». Как сообщает Telegram-канал Baza, из-за этого педагоги не выдерживают нагрузки, а механизма решения проблемы нет.