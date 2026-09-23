Родители массово скрывают от школ диагнозы детей, чтобы «не испортить им жизнь»
Родители массово скрывают от школ аутизм, СДВГ и задержки в развитии у детей, чтобы диагнозы «не испортили им жизнь». Как сообщает Telegram-канал Baza, из-за этого педагоги не выдерживают нагрузки, а механизма решения проблемы нет.
Со слов учителей, раньше такое случалось редко, теперь стало массовым. Дети с ОВЗ попадают в обычные классы без адаптивных программ и тьюторов. Это бьёт по всем — по ним, одноклассникам и педагогам. Одна преподавательница тратила время не на уроки, а на сдерживание агрессии и драк.
Однажды она перехватила руку ребёнка, который целился ручкой в глаз однокласснику. После этого женщина ходила в синяках, а затем уволилась. Следующий педагог продержался два месяца. Другая учительница отметила, что на диагностику нужно согласие родителей, а они не признают очевидного.
Психолог Дарья Яушева заявила, что так мамы избегают тяжёлых чувств — признать диагноз значит пережить утрату, вину и печаль. Цена такой стратегии — дети остаются без помощи. Специалисты по психологии советуют учителям мягко говорить с родителями и подчёркивать, что они действуют в интересах детей.
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