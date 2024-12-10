ИИ назвал пять самых популярных тем вопросов к Прямой линии Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Искусственный интеллект назвал пять самых популярных тем вопросов к Прямой линии президента РФ Владимира Путина, с которыми россияне обращаются в колл-центр. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.
Отмечается, что по последним данным, обновившимся всего час назад, топ-5 самых популярных тем, интересующих граждан, включает здравоохранение, состояние дорог, домов, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий. Сообщается, что рейтинг в день обновляется по несколько раз.
Стало известно, что он эффективно распознает речь, а для расшифровки голосового сообщения искусственному интеллекту потребуется менее семи секунд. Эти технологии помогут сотрудникам сэкономить несколько месяцев работы после завершения сбора вопросов.
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Отмечается, что по последним данным, обновившимся всего час назад, топ-5 самых популярных тем, интересующих граждан, включает здравоохранение, состояние дорог, домов, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий. Сообщается, что рейтинг в день обновляется по несколько раз.
«Топ-5 был создан именно искусственным интеллектом, который в этом году действительно очень сильно помогает операторам колл-центра.», — говорится в сообщении.
Стало известно, что он эффективно распознает речь, а для расшифровки голосового сообщения искусственному интеллекту потребуется менее семи секунд. Эти технологии помогут сотрудникам сэкономить несколько месяцев работы после завершения сбора вопросов.
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Дарья Осипова