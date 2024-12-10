Кремль раскрыл, от кого поступает больше всего обращений к Путину

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, уже был составлен рейтинг десяти ключевых проблем, волнующих россиян.
Песков подчеркнул, что сбор обращений осуществляется через различные каналы. По его словам, в этом процессе задействованы специалисты, работающие круглосуточно. Также к работе привлечены волонтеры Народного фронта, а инфраструктуру обеспечивает компания «Ростелеком».
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.
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«Мы имеем представление о том, что... больше все-таки женщин обращается... Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается», — добавил он.
Песков подчеркнул, что сбор обращений осуществляется через различные каналы. По его словам, в этом процессе задействованы специалисты, работающие круглосуточно. Также к работе привлечены волонтеры Народного фронта, а инфраструктуру обеспечивает компания «Ростелеком».
В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.
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Дарья Осипова