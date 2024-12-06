Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

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Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Прямая линия с Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан России.
Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что 2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития страны. Он отметил, что в вопросе укрепления технологического суверенитета необходимо смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не только на отдельные элементы.
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Анастасия Ларина